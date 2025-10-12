Özgür Özel Brüksel Mitinginde Gençlere Çağrı: 'Siyasetten Uzak Durmayın'

CHP lideri Brüksel'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa'daki gençlerin herkesin umudu olduğunu vurgulayarak, gençlere siyasetten uzak durmama çağrısı yaptı.

Özel, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Place Jean Rey Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Türkiye'de 60 kez partililerle bir araya geldiklerini aktaran Özel, şunları söyledi: 'Yaptığımız şey bir miting değil, bir eylemdi, bir karşı çıkıştı, bir karşı koyuştu. İşte o yüzden 61'inci eylemimizde Brüksel'de sizlerleyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buraya eylem yapmaya, sesimizi duyurmaya, dayanışmaya, sizlerden güç almaya, sizlere umut vermeye geldik.'

Özel, partisinin içeride ve dışarıda Türkiye'nin menfaatlerini savunmaktan geri durmadığını, Türkiye'de ana muhalefet olduklarını ancak yurt dışına çıktıklarında Türkiye'nin partisi olduklarını söyledi.

Sirkeci Garı'ndan 64 yıl önce kalkan bir trenin Almanya'ya geldiğini anımsatan Özel, gurbetçilerin Avrupa'ya güç verdiğini ve buranın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Avrupa'daki Türk toplumuna ve özellikle gençlere çağrıda bulunan Özel, 'Lütfen siyasetten uzak durmayın. Sandıktan uzak durmayın.' ifadelerini kullandı.

Özel, gurbetçilerin torunlarıyla hasreti bitireceklerini belirterek, 'CHP iktidarında Avrupa Birliği'nde buluşacağız, sınırları kaldıracağız.' dedi.

Avrupa'daki vatandaşlara yönelik vaatlerde bulunan Özel, en ucuz tarifeden alınarak yılın istenilen zamanında kullanılacak şekilde öngörülen 'hasret bileti' adında bir uçak bileti sözü verdi.

Özel ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşların araçlarını Türkiye'ye bir sefere mahsus vergisiz götürebilmesini sağlayacaklarını da açıkladı.

