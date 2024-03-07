Özgür Özel, Burcu Köksal’ın DEM Parti’yi dışlayan sözlerine karşı çıktı: “CHP’li belediyeler kimseyi ayırmayacak”

CHP'de Burcu Köksal'ın Açıklamaları Tartışma Yarattı

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın, seçildiği takdirde belediye kapılarının sadece DEM Parti dışındaki tüm siyasi partilere açık olacağı şeklindeki açıklamaları, parti içinde tartışmalara neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal'ın sözleri için "Sürçülisan yaşandı" derken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" şeklinde sert bir tepki verdi.

Bu gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" denildi.

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkan adaylarına yönelik yeni taahhütnamelerin imzalanacağını açıkladı. Taahhütnamelerde, CHP'li belediyelerin eşit ve adil hizmet anlayışı, kadın haklarına saygı, ayrımcılık yapılmadan hizmet sunma taahhüdü yer alacak.

Özgür Özel: CHP'li Belediyeler Eşit ve Adil Hizmet Verecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen Kütahya Halk Buluşması'nda yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerin yeni taahhütlerini içeren belgeleri imzalayacaklarını söyledi. Özel, CHP'li belediyelerin eşit, adil, ve ayrımcılık yapmadan hizmet sunma taahhüdünde bulunacaklarını ifade etti. Ayrıca, kadın hakları konusunda da taahhütte bulunulacağını belirtti.

O bildiri metni;





CHP'nin bu yeni taahhütleri, Burcu Köksal'ın açıklamalarının parti içinde yarattığı rahatsızlığı gidermeye yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir.