Özgür Özel, Çekya Büyükelçisi Petr Stepanek ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile bir araya geldi

Parti genel merkezinde gerçekleşen görüşme dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel ve Büyükelçi Stepanek, parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel de katıldı.

