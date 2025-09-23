Özgür Özel, Çekya Büyükelçisi Petr Stepanek ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile parti genel merkezinde bir araya geldi; görüşmeye Namık Tan ve İlhan Uzgel katıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:18
Özgür Özel, Çekya Büyükelçisi Petr Stepanek ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile bir araya geldi

Parti genel merkezinde gerçekleşen görüşme dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel ve Büyükelçi Stepanek, parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile parti genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile parti genel...

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Özbekistan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
2
Guenole'den Google'a Suçlama: Küresel Sumud Filosu Gönüllülerinin Hayatı Tehlikede
3
Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlik: Polis Müzesi'nde Eğlence
4
Fatma Betül Sayan Kaya: 'Terörsüz Türkiye' Günleri Yakın — 19 Eylül Gaziler Günü Buluşması
5
Bakan Kacır Türkevi'nde 'Anadoludakiler' Sergisini Gezdi
6
Suudi Arabistan Müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh vefat etti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek