Özgür Özel: CHP 47 Yıl Sonra Birinci Parti Oldu — Kastamonu İl Kongresi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kastamonu'da Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kastamonu İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Konuşma, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve Kastamonu'nun Cumhuriyet kenti oluşuna vurgu yapıldı.

"47 yıl sonra birinci parti"

Özel, partinin strateji ve sabrına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 47 yıldır birinci parti olamamıştık, iktidar yüzü görememiştik. Sabrettik, 'hata bizdedir, daha çok çalışmalıyız, bir şekilde başarmalıyız' dedik. 47 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardık."

Özel, seçim başarılarında doğru aday tercihlerinin, genç ve kadın adaylara alan açılmasının, belediye meclislerinde uygulanan gençlik ve kadın kotalarının etkili olduğunu belirtti. "47 yıl sabrettik ve son seçimlerde doğru adaylarla, genç adaylarla, kadınlara alan açarak, belediye meclislerinde gençlik ve kadın kotalarını tam uygulayarak, gençlerle, kadın erkek eşitliğiyle ve bilimsel yöntemlerle saptanmış adaylarla Türkiye'nin karşısına çıktık. 47 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardık." dedi.

Anketler, memnuniyet ve eleştiriler

Özel, anket sonuçlarına atıfta bulunarak belediye başkanlarının performans ve memnuniyet oranlarını paylaştı: "Yüzde 52 oyla seçilen Kastamonu Belediye Başkanının memnuniyeti yüzde 64 çıktı. Türkiye'de her bir belediye başkanımızın ortalama oyları yüzde 38 iken kendilerinden memnuniyet, beklenti yüzde 49 iken, başkanlarımız yüzde 59 oranına çıktı. Bütün yapılan anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı."

Bu durumun muhalefetin yükselişini tetiklediğini söyleyen Özel, iktidarın tepki ve baskı uygulamalarına ilişkin eleştirilerde bulundu. "O yüzden Cumhuriyet Halk Partisinin, Cumhuriyet Halk Partililerin nasırına basmaya başladılar. 1 yıldır yapmadıkları zulüm, etmedikleri haksızlık kalmadı." ifadelerini kullandı.

Yargı süreçleri ve iddianameler

Özel, yargı süreçlerine dair değerlendirmesinde son iddianameyi eleştirdi: "Yargı kolları başkanı, eylül ayının başında dediği iddianame, ekim ayının sonunda çıktı. Dünkü iddianameyi (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik iddianame) gördük ki 570 sayfa iddianame beklediğimiz gibi tel tel dökülüyor. İçinde kanıt değil, içeri alınıp konmuş, 'şuna imza atarsan çıkartırım' diyerek itirafçı adı altında iftiracı yapılmışların ifadeleri dışında hiçbir şey yok. Kanıt yok, ispat yok, 'rüşvet' diyor, veren yok, alan yok. Sadece oraya attırılmış yalanlar, gizli tanık diye x, y, z, q9, bilmem ne diye numara verdiği kendi gizli tanıklarının iftiraları var."

İstanbul Büyükşehir iddianamesini de beklediklerini söyleyen Özel, "İstanbul Büyükşehir iddianamesini de sabırsızlıkla bekliyoruz, sabrımız tükendi artık, sabırla bekliyoruz." dedi ve ekledi: "O iddianameyi yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyoruz, ben bu lafı söyleyince AK Parti'nin Sözcüsü Ömer Çelik, o kadar atik bir arkadaş ki hemen cevap vermiş. Ben bunu bugün demiyorum, 3 aydır söylüyorum."

Demokrasi, dış ilişkiler ve nadir topraklar

Demokrasiye bağlılıklarını vurgulayan Özel, dış müdahalelere karşı olduklarını belirtti: "Buradan açıkça söylüyoruz, biz ne demokrasi dışı bir yerlerden medet umarız ne Amerika'ya gider Trump'tan medet umarız, sadece ve sadece milletimize güveniriz."

Ayrıca, doğal kaynaklara ilişkin önemli bir politika önerisi sundu: "Türkiye nadir toprak elementlerini sadece ve sadece kendi çıkartmalı, kendi işlemeli." Bu kaynakların yabancı ülkelere ihracının yasaklanması gerektiğini söyledi.

Mücadele ve vaat

Özel, halkına kolay vaatlerde bulunmayacağını belirterek mücadele çağrısı yaptı: "Hiçbirinize hemen önümüzde güzel günler vadetmiyorum, kolay yol yürüyüşü, dikensiz gül bahçeleri vadetmiyorum. Ben size 100 yıl önce olduğu gibi şartlar ne kadar zor olursa olsun, rakip ne kadar zalim olursa olsun, karşımızdaki işbirliği ne kadar güçlü, ne kadar gözü dönmüş, ne kadar dışarı bağlı olursa olsun, ben size cesaretle mücadele vadediyorum. Dikenlerin üzerine basa basa yürüyeceğimiz bir yol ama teslim olmadan, ezilmeden. Ezilsen de teslim olmamayı, yenilmemeyi vadediyorum."

Kongredeki konuşma, partinin stratejik hedefleri, yargı süreçlerine yönelik eleştiriler ve doğal kaynakların ülke çıkarları doğrultusunda işlenmesi yönündeki çağrılarla öne çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin 39. Olağan Kastamonu İl Kongresi'ne katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.