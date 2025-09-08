Özgür Özel: CHP İstanbul Yönetiminin Görevden Uzaklaştırılmasına Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Örgüt Temsilcileri Toplantısı'nda, İstanbul yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tepkisini dile getirdi.

Parti programı ve 4 temel sütun

Toplantının açılışında program güncelleme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özel, programın "devlet, yönetim ve demokrasi, kalkınma ve ekonomi, sosyal devlet ve refah, dış politika, güvenlik ve dirençlilik şeklinde 4 temel sütun" üzerine oturduğunu belirtti ve bu başlıkları detaylarıyla anlattı.

CHP'nin yönetim sistemi önerisinin güçlü bir parlamento ile parlamenter sistem olduğunu ve en kısa sürede bu sisteme geçmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Yerel yönetim vurgusu ve örnekler

Özel, yerel yönetimlerdeki başarıları hatırlatarak, belediyecilik vizyonuyla kötü yönetimden kurtarılan şehirleri örnek gösterdi. Sözleri arasında şunlar yer aldı:

"Başarılı yerel yöneticilerimizin, büyükşehir belediye başkanlarımızın, il belediye başkanlarımızın, en küçük beldemizi namusuyla ve çabasıyla yöneten belediye başkanlarımızın Türkiye'nin önüne koyduğu vizyonla belediyeleri nasıl daha önceki son derece kötü yönetimden kurtardıysak... Türkiye'yi de o kararlılıkla, bu namuslulukla, bu cesaretle yöneteceğiz."

Özel, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar başta olmak üzere memnuniyet anketlerinde rekorlar kıran yöneticileri ve İstanbul, Adana, Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli gibi kentlerdeki yönetim örneklerini paylaştı.

Görevden uzaklaştırma kararı ve sert eleştiri

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimini görevden uzaklaştırma kararını eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul il kongremizi iptal ediyorlar, utanmadan kayyum atıyorlar. İl başkanlığımızın önüne polis gönderiyorlar. CHP'lileri baba evlerine almayıp, hanemize tecavüz ediyorlar."

Konuşmasını sert bir vurguyla sürdüren Özel, "Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız ve yenileceksiniz. Haklılığımıza, cesaretimize, kararlılığımıza, güler yüzümüze yenileceksiniz. Anaların gözyaşlarına yenileceksiniz. Çocukların umutlarına, kahkahalarına yenileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Özel, yaptıklarından utanacaklarını, kendilerini savunan kimse kalmayacağını ancak hukuku savunanın yine CHP olacağını söyledi: "Sizi savunan kimse kalmayacak ama sizin de evlatlarınızın da ailenizin de güvencesi, tamamen hukuku savunan yine bu CHP olacak."

Toplantıya katılanlar

Toplantıda eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, milletvekilleri, örgüt temsilcileri ve çok sayıda partili yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), parti genel merkezindeki Örgüt Temsilcileri Toplantısı'nın açılışına katıldı. Toplantıda eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin (sağda) ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın (solda) da yer aldı.