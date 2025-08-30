DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.461.443,43 -0,86%

Özgür Özel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X platformundan yaptığı açıklamada 30 Ağustos’un bağımsızlık, umut ve cesaret simgesi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:41
Özgür Özel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Özgür Özel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

CHP Genel Başkanı'nın X paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayımladığı mesajda milletin kazanımlarına vurgu yaptı.

"Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi, umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos."

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor, hepsini saygı ve minnetle anıyoruz."

"Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.' 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Özel Haber Gündemi — 28 Ağustos 2025
2
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor
3
Dijital Egemenlik Mücadelesi: Türkiye NSosyal ve e-Devletle Güçleniyor
4
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini
5
Uyuşturucuyu Bırakıp Danışman Oldu: Pervin Rüstemli'nin İyileşme Hikayesi
6
Fethiye'de 30 Ağustos: Deniz Dibinde Türk Bayrağı Açıldı
7
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Emin ve Ehli Kadrolarda Tam Emniyet İçinde

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı