Özgür Özel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

CHP Genel Başkanı'nın X paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayımladığı mesajda milletin kazanımlarına vurgu yaptı.

"Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi, umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos."

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor, hepsini saygı ve minnetle anıyoruz."

"Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.' 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."