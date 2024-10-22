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Özgür Özel'den Bahçeli'ye Cevap ve Maden İşçilerine Destek

CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin tartışmalı sözlerine yanıt verdi, maden işçilerine desteklerini iletti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:13
Özgür Özel'den Bahçeli'ye Cevap ve Maden İşçilerine Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine yanıt vererek, "El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum." diyerek dikkat çekti.

Maden İşçilerine Destek

Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Manisa'dan Ankara'ya yürüyüş yapan maden işçilerine teşekkür ederek, taleplerinin önemine vurgu yaptı. İşçi ücretleri konusundaki durumu eleştiren Özel, "Asgari ücret 30 bin liranın altında olmamalı," dedi.

Özel, asgari ücretin düşüklüğünü örneklerle açıkladı ve Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ'in çalışmalarını desteklediklerini belirtti. "Bu sefer doğru yoldasınız, biz de sizin arkanızdayız" ifadelerini kullandı.

Almanya Ziyareti ve Sığınmacı Politikası

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye ziyaretine de değinen Özel, Burada sığınmacılarla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. "Suriyeli ve Afganların Türkiye'ye gönderilmek istendiği açıklamaları var," diyerek eleştiri yöneltti.

Bahçeli'nin Açıklamalarına Tepki

Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşına ilişkin sözlerine yanıt veren Özel, "Kapalı kapılar ardında birtakım müzakereler yürütülüyor," diyerek muhalefet eden bir duruş sergiledi. "Bu iş Meclis'e bir aktör çağırmakla çözülmez," dedi ve toplumsal mutabakat çağrısında bulundu.

Gelecek için Teklifler

Özel, "86 milyonu barıştırmak için atılacak her adımı önemsiyorum" diyerek, ülke içinde barış sağlamak için gereken adımlara dikkat çekti. "Kürtlerin kendilerini eşit hissettiği bir Türkiye kurmak istiyoruz," diyerek çağrısını yineledi.

Özel, Devlet Bahçeli'ye yönelik olarak, "Biz buradayız Devlet Bey. CHP burada. Aklı da ruhu da bedeni de TBMM'de," diye konuştu.

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