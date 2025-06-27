Özgür Özel'den Berlin'de Önemli Ziyaret: Büyükelçi Gökhan Turan ile Bir Araya Geldi

Özgür Özel, Berlin Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi. CHP'den yapılan açıklamayla duyurulan bu önemli buluşma, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşti.

Özel'in Programında SPD Kongresi Var

Özel'in bugün düzenlenecek olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) kongresine katılması bekleniyor. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunması hedefleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile görüştü.