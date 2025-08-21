Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamalar

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Özel, bugün İmamoğlu'nun yanı sıra pek çok kişiye ziyarette bulunduğunu ifade etti.

Özel, toplantı ve gösteri yürüyüşü maddesinden tutuklu bulunan gençlerle ilgili olarak, bu kişilerin 3 Eylül'de yapılacak duruşmada serbest kalacaklarını; hiçbir sabıkası veya suçu olmayan bu gençlerin, en ağır cezayı alsalar bile bir gün bile içeride yatmayacaklarını söyledi.

Bugün yapılan uygulamaları cezalandırma ve diğer gençlere gözdağı verme amacıyla yapıldığını savunan Özel, 'Bu, "Bir daha mitinglere gitmeyin."dir. Eğer bu işliyor olsaydı dün Üsküdar'da katılım rekoru kırmazdık.' dedi.

Özel, aileleri Silivri'ye getirip götüren, ekmeğinin peşinde olan, asgari ücretle çalışan şoförlere kadar çeşitli kişilerin üzerine gidildiğini iddia ederek şunları söyledi: 'Diyorlar ki "Size şirket kurdurdular mı?" Yok. "Size para taşıttılar mı?" Yok. "Hadi taşıttı de, sana şunu yapalım." "Abi nasıl yalan atayım." "Hadi biraz da seni içeri atayım." Bu zulmün sonu gelecek.'

İmamoğlu'nun 'Terörsüz Türkiye' açıklamasına yanıt

Bir gazetecinin, İmamoğlu'nun 'İBB davasıyla tutuklanmam, "Terörsüz Türkiye" ismiyle başlayan sürece yönelik gerçekleştirilmiş en büyük sabotajdır.' sözünü hatırlatması üzerine Özel şu değerlendirmeyi yaptı:

'Türkiye'de aklı başında herkes aynı kanaati paylaşıyor. Bir Terörsüz Türkiye süreci yaşanacak ve o süreçte terör örgütü silah bırakacak ve bununla ilgili birtakım yasal düzenlemeler yapılacak. Bu sırada cezaevinde mesela Ekrem İmamoğlu o davanın o kısmından tutuklu değil ama o davadan tutuklu arkadaşlarımı bugün ziyaret ettim. 10 belediye meclis üyesi, 2'si belediye başkan yardımcısı.'

'Kimi geçmişte DEM kökenliymiş veya bunları biz belediye meclisine yazmışız da bu suretle Kürtlerden oy alıp onları yönetime sokmuşuz. Açık açık söyledik. "Türkiye İttifakı, Şişli İttifakı." dedik. DEM Parti buna "Kent Uzlaşısı" dedi. Buna iddianame yazdılar, tutuklu arkadaşlar var.'

'Öbür taraftan Terörsüz Türkiye sürecinde "Acaba TCK'de, infazda hangi düzenlemeleri yapalım, cezaevinde çeşitli örgütlü suçlardan yatanları nasıl çıkaralım, yurt dışında olanları İskandinav ülkelerine nasıl yollayalım, kim Süleymaniye'de kalsın?", bu konuşulurken Şişli'de Kürt bir siyasetçiyi belediye meclisi listesine koymuşum, o da almış onu içeriye atmış. Bunun başını da Ekrem İmamoğlu diye nitelendiriyorsun. Bu çelişki değil mi? Türkiye birlik, beraberlik halinde oturup da Terörsüz Türkiye'yi, demokratik Türkiye'yi, Avrupa standartlarında bir demokrasiyi hem Kürtler hem Türkler için konuşması gerekirken sen neler konuşuyorsun? Türkiye'yi özgürleştirmeyi, zenginleştirmeyi, demokratikleştirmeyi, terörsüzleştirmeyi konuşacağımıza bunlara nefes tüketiyoruz.'

Özlem Çerçioğlu vakası ve partiden ayrılmalar

Bir başka soruya verdiği yanıtta Özel, Özlem Çerçioğlu konusunu 'ayrıksı bir vaka' olarak nitelendirdi. Özel, 'Buradaki insanlardan herhangi biri bir milim eğilmedi, bir santim geri adım atmadı. Çerçioğlu, buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan biri.' diye konuştu.

Özel, Çerçioğlu ile görüşmesi sırasında sorduğu soruları ve verilen yanıtları aktararak, 'Bize sorduğunda gözünün içine bakıp, "Korktuğun bir şey var mı?" dedim. "Korkuyoruz tabii." diyor. "Peki hatan, kusurun var mı?" "Yok başkanım". "Yoksa arkandayım, korkma" dedim. Ama o korktu gitti.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel, gazetecilere açıklama yaptı.