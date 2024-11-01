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Özgür Özel'den Erdoğan'a Yanıt: Kişisel Hakaret Yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın tazminat davasıyla ilgili ''Kişisel bir hakaret yok'' dedi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 23:01
Özgür Özel'den Erdoğan'a Yanıt: Kişisel Hakaret Yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki grup toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine karşı açtığı suç duyurusu ve 1 milyon liralık manevi tazminat davasıyla ilgili olarak, ''Ne söylediğim ortada, kişisel bir hakaret yok.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Dava Açması

Özgür Özel, 5 Kasım 2023'te göreve başladığı günden itibaren Erdoğan’ın kendisine dava açmamasını, Türkiye siyasetinde önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Ancak, Erdoğan'ın 5 Kasım tarihine kadar sabredemediğini vurgulayarak, ''Sayın Erdoğan'ın zoruna gitmiş, gücüne gitmiş.'' dedi.

Üslup ve Eleştiriler

Toplantıda CHP grubunun verimli geçtiğini belirten Özel, kendisine yönelik eleştirilerin yapıcı olduğunu dile getirdi. Ayrıca, AK Partililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu bir raporda, CHP’nin birinci parti olmasının nedeninin yumuşak üslubu olduğunun belirtildiğini kaydetti. Özel, en sert eleştirileri yaparken hakaretten uzak durduklarını ifade etti.

Milletin Beklentisi

Milletin kavga istemediğini dile getiren Özel, CHP’nin birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyledi. ''Bu dönemde CHP grubuna çok önemli bir görev düştü. Hep birlikte bir ve bütün olarak mücadele vermemiz gerektiği konusunda bir ortaklaşma vardı.'' şeklinde konuştu.

Hatırlatmak gerekirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmada Özgür Özel’in ifadeleri nedeniyle ''Cumhurbaşkanına alenen hakaret'' ve ''iftira'' suçlarından şikayette bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirdiği basına kapalı grup toplantısının...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirdiği basına kapalı grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirdiği basına kapalı grup toplantısının...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirdiği basına kapalı grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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