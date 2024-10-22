Özgür Özel'den Fetullah Gülen ve Yenidoğan Çetesi Açıklamaları

Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki önemli konulara değindi. Özel, Fetullah Gülen konusu üzerinden, "Fetullah Gülen öldü gitti, günah kapısı açıktır" diyerek, mağdur olan evlatların haklarının hala iade edilmediğini söyledi.

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasına Tepkiler

Özel, toplantısında "yenidoğan çetesi" soruşturmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bebeklerin sağlığıyla oynayan kişilerin insanlıktan utanç duyulması gereken bir durumda olduğunu belirten Özel, "Olayı duyar duymaz tepki verdik" ifadeleriyle partisinin ilgili birimleriyle konuyu yakından takip ettiklerini vurguladı.

"Uzun süre görev yapan 3 sağlık bakanının ikisinin hastanesi var... Güya ihbar yapıyorlar, bunu da 3 ay geç yapıyorlar."

Sağlık Bakanı'na İstifa Çağrısı

Özel, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na istifa etmesi çağrısını yaparak, "Bu Sağlık Bakanı'nı derhal istifaya davet ediyoruz" dedi. Bakanın suçlamalar karşısında adaletin sağlanamadığını ifade eden Özel, bu durumun toplum nezdinde adaletsizlik yarattığını belirtti.

Meclis'e Kamulaştırma Çağrısı

Özel, TBMM’ye, "Bu 19 hastaneyi ibret kabul ederek kamulaştırmalıdır" çağrısında bulunarak, "Caninin cani, hırsızın hırsız olması gerekmektedir" dedi. Meclis'in geçmişte yaptığı kamulaştırmalara atıfta bulunarak, bu durumun önemine dikkat çekti.

FETÖ ile İlgili Açıklamalar

Özel, Fetullah Gülen’in Türkiye’ye verdiği zarara işaret ederek, "FETÖ elebaşını Türkiye’ye getiremeyen dış politika acizliği var" şeklinde konuştu. Özel, Türk halkının inancına göre yapılan hayırların sevap olduğunu belirterek, "Günah kapısı açıktır" dedi.

Özel, "Ona ne kadar yazılıyorsa, ona ne istediyse verenlerin de günah defterine bunlar işlenmektedir" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

Bu tartışmalar, CHP’nin yukarıda bahsettiği konular üzerindeki duruşunu ve kamuoyundaki tepkileri nasıl şekillendireceğini gösteriyor.