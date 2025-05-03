Özgür Özel'den Filistin Mesajı: 'Davamız Ecevit'ten Beri'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya Mitinginde Dikkat Çeken Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği mitingde Filistin davasının tarihine ve önemine vurgu yaptı. Özel, "Filistin davası rahmetli Ecevit'ten beri Yasir Arafat ile olan muhabbetinden bizim davamızdır" dedi.

Belediye Başarıları ve Huzur Mesajı

Mitingde, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde partisinin kazandığı Konya'nın Tuzlukçu, Akşehir, Seydişehir, Ereğli ve Cihanbeyli ilçelerindeki başarıları hatırlatan Özel, Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümünü kutlayarak, "Huzura vardık ve huzur bulduk" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze Açıklamalarına Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili planlarına da değinen Özel, "Trump, Gazze'nin önündeki doğal gaza göz dikti" diyerek, "Oraya oteller ve kumarhaneler koyacakmış. Öyle deli numarası yapıyor ama Gazze'nin önünde yetecek 100 yıllık hidrokarbon var, doğal gaz var" şeklinde konuştu. Bu ifadeleriyle Trump ve Netanyahu'nun Filistin üzerindeki çıkarlarına dikkat çekti.

Konyaspor'a Destek Sözü

Özel, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş'ın şehrin sorunlarını temsil etme çabasını vurgulayarak, "Bir şehire gidince en kalabalık Manisa'da oluyor" diyerek şaka yollu, "Bugünden sonra Konyaspor'u tutacağız herhalde" dedi. İktidar değişmeden şehirlerin sorunlarının çözülemeyeceğinin altını çizdi.

Tüm Konya'nın Sesine Kulak Verdi

Mitingde gençlerin sesini duyurmak istediğini aktaran Özel, kentteki farklı siyasi görüşlerin bir araya geldiğine dikkat çekti. "Burada sadece CHP'liler yok. Sosyal demokratlarla muhafazakar demokratlar kol kola. Milliyetçi demokratlarla Kürt demokratlar yan yana. Burada her partiden, her görüşten, tüm Konya'dan vicdan sahibi güzel insanlar var" ifadelerini kullandı.

Polisin İddiasına Yanıt

Özel, CHP milletvekillerini taşıyan otobüsün şoförü G.G. hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili de sert konuştu. "Bu polis kardeşlerimden birini otobüs ezmiş gibi görüntü yayınlıyorlar. Dosyadan görüntü istedik, vermemek için kaçıyorlar. Gerçek görüntülerde polis kardeşimize hiçbir şey olmadığı ortada" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da partisinin Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da partisinin Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı.