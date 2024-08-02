Özgür Özel'den Giresun'da Önemli Açıklamalar

Özgür Özel Giresun'da Konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da gerçekleştirdiği konuşmada, genel seçimler ve sosyal medya erişimi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Özel, Türkiye'de bir daha internet ve sosyal medya erişimine yasak gelmeyeceğini belirtti.

Karadeniz'den Uyanış Başlayacak

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret eden Özgür Özel, Karadeniz'in ve Giresun'un kendisi için özel bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Uyanış ve iktidar değişikliği Karadeniz'den başlayacaktır," dedi. Ayrıca, partinin genel seçimlerde güçlü bir sonuç elde etme hedefinde olduğunu ifade etti.

Baba Ocağına Davet

Özel, Bulancak Belediyesi önünde toplanan kalabalığa hitaben, "Cumhuriyet Halk Partisi, bu toprakların kurulan ilk partisidir. Herkesin kapılarımız açık," diyerek herkesi "baba ocağına" davet etti. Partisinin geçmişten bugüne herkesi kucaklama anlayışında olduğunu belirtti.

Gençlere Sesleniş

Gençlere yönelik mesajlar veren Özgür Özel, Türkiye'yi yönetenlerin sosyal medya platformlarına yasak getirme yetkisine sahip olmadığını belirterek, gençlerin bu yasakçı zihniyeti sandıklarda geri göndermesi gerektiğine inandığını söyledi.

Sansür ve Erişim Engelleri

Bir gazetecinin Instagram'a erişim engeli konusundaki sorusuna yanıt veren Özel, İngiltere merkezli Meta şirketinin uygulamalarını ve Türkiye'deki sansür uygulamalarını eleştirdi. Bu kararların her iki tarafının da kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu tür yasaklar bir özgürlük ortamına zarar vermektedir," dedi.

Mahkeme Kararlarına Saygı

Özel, Anayasa Mahkemesi’nin gerçekleştirdiği iptallerin önemine vurgu yaparak, bu kararların uygulanması gerektiğini belirtti. "Mahkeme kararlarına uymamak, demokraside bir felaket demektir," diyerek, halkın bu duruma karşı duyarlılığını artırması gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Özgür Özel'in Giresun'daki konuşması, partinin gelecek seçimlerdeki stratejisini ve sosyal medya istismarlarını önlemek için izlenecek yolu gündeme taşıdı.