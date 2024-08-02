Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Özgür Özel'den Giresun'da Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da yaptığı konuşmada internet yasaklarına ve seçim stratejilerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 19:45
Özgür Özel'den Giresun'da Önemli Açıklamalar

Özgür Özel Giresun'da Konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da gerçekleştirdiği konuşmada, genel seçimler ve sosyal medya erişimi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Özel, Türkiye'de bir daha internet ve sosyal medya erişimine yasak gelmeyeceğini belirtti.

Karadeniz'den Uyanış Başlayacak

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret eden Özgür Özel, Karadeniz'in ve Giresun'un kendisi için özel bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Uyanış ve iktidar değişikliği Karadeniz'den başlayacaktır," dedi. Ayrıca, partinin genel seçimlerde güçlü bir sonuç elde etme hedefinde olduğunu ifade etti.

Baba Ocağına Davet

Özel, Bulancak Belediyesi önünde toplanan kalabalığa hitaben, "Cumhuriyet Halk Partisi, bu toprakların kurulan ilk partisidir. Herkesin kapılarımız açık," diyerek herkesi "baba ocağına" davet etti. Partisinin geçmişten bugüne herkesi kucaklama anlayışında olduğunu belirtti.

Gençlere Sesleniş

Gençlere yönelik mesajlar veren Özgür Özel, Türkiye'yi yönetenlerin sosyal medya platformlarına yasak getirme yetkisine sahip olmadığını belirterek, gençlerin bu yasakçı zihniyeti sandıklarda geri göndermesi gerektiğine inandığını söyledi.

Sansür ve Erişim Engelleri

Bir gazetecinin Instagram'a erişim engeli konusundaki sorusuna yanıt veren Özel, İngiltere merkezli Meta şirketinin uygulamalarını ve Türkiye'deki sansür uygulamalarını eleştirdi. Bu kararların her iki tarafının da kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu tür yasaklar bir özgürlük ortamına zarar vermektedir," dedi.

Mahkeme Kararlarına Saygı

Özel, Anayasa Mahkemesi’nin gerçekleştirdiği iptallerin önemine vurgu yaparak, bu kararların uygulanması gerektiğini belirtti. "Mahkeme kararlarına uymamak, demokraside bir felaket demektir," diyerek, halkın bu duruma karşı duyarlılığını artırması gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Özgür Özel'in Giresun'daki konuşması, partinin gelecek seçimlerdeki stratejisini ve sosyal medya istismarlarını önlemek için izlenecek yolu gündeme taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak