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Özgür Özel'den Güçlü Mesaj: "Ekrem Başkan’ı Silivri'ye Gönderenlerle Mücadeleye Devam Edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyazıt Meydanı'ndaki mitingde, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için mücadele edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 00:28
Özgür Özel'den Güçlü Mesaj: "Ekrem Başkan’ı Silivri'ye Gönderenlerle Mücadeleye Devam Edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyazıt Meydanı'nda Kalabalığa Hitap Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından gerçekleştirilen mitingde konuştu. Miting, "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla düzenlendi.

"Mücadeleye Devam Edeceğim"

Özel, "Ben meydandayım, sokaktayım, mücadelenin içindeyim. Ekrem Başkan’ı Silivri zindanından çıkarana kadar mücadeleye devam edeceğiz." diyerek partililere seslendi.

İstanbul Üniversitesi'nde diploma almaya gelen öğrencilere dikkat çeken Özel, "Biz de bugün buraya, alın teri ile alınmış, haksızlıkla saldırılmış bir diplomayı geri almaya geldik" dedi.

Beyazıt Meydanı'nın Tarihine Vurgu

Beyazıt Meydanı'nın, geçmişte birçok acı ve mücadeleye tanıklık ettiğini belirten Özel, "Bu meydan, sol yumruk havada açılan pankartları da gördü, başörtülü direnişleri de. 68’in devrimci gençliğinin mücadelesine de şahitlik etti" ifadelerini kullandı.

Demokrasi İçin Mücadele

Verdikleri mücadelenin demokrasi ve özgürlük için olduğunu belirten Özel, bazı kesimlerin sokaktaki direnişlerinden rahatsız olduğunu ifade etti. "Eğer o gün akşam üniversiteler sel olup gelmeseydi, İstanbul'un geleceğine el uzatmasaydınız, umut olmayacaktı" diyerek gençliğin önemine vurgu yaptı.

Saldırılara Cevap Verdi

Özel, kendisine yönelik yapılan saldırılara da yanıt vererek, "Bana gönderilen mektup, o mektubun içinde yokum. Beyazıt Meydanı'ndayım, savaşıyorum" açıklamalarında bulundu.

Ayrıca, partililerden Ekrem İmamoğlu için başlattıkları imza kampanyasına destek olmalarını istedi.

Mitinge, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

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