Özgür Özel'den Şişli Belediyesi Ziyareti: Barış ve Kardeşlik Vurgusu

Özgür Özel, Şişli Belediyesi'ne Ziyaret Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimlerin gözaltına alınmasının ardından, Şişli Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanına Destek Mesajı

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Özel, Resul Emrah Şahan için destekleyici sözler sarf etti. “Seçimlerde ilçenin Resul Emrah Şahan'a emanet edildiğini” belirten Özel, bu süreçte Şahan’ın ailesine de ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

Özel, Şahan’ı uzun yıllardır tanıdığını belirterek, “Şişli’de böyle yetenekli ve iyi eğitimli birinin çok daha önemli görevlerde olması gerektiğini düşünmüştüm. Ancak sonrasında onun yerel yönetimdeki tecrübesinin ilçeye büyük katkı sağlayacağına inandım.” dedi.

Parti Politikaları Hakkında Bilgiler

Özel, Türkiye'de farklı siyasi partilerde görev yapmış kişilerin CHP listelerinden adaylığının, parti merkezinin kararıyla alındığını vurgulayarak, ittifakın siyasi partilerle değil seçmenle yapılacağına dikkat çekti. “Tüm görüşlerden insanların, şehrin sosyolojisine göre listelere konulmasını sağladık.” diye ekledi.

Özel, eğer bir hesap sorulacaksa bunun belediye başkanlarına değil, kendisine sorulması gerektiğini vurguladı.

Nevruz Mesajı

Yarın nevruz olduğunu hatırlatan Özel, barış ve kardeşlikten yana olduklarını belirtti. “Biz çatışma istemeyiz, terör istemeyiz, şehit istemeyiz, analar ağlasın istemeyiz. O yüzden barışa doğru kim adım atarsa biz destekleriz.” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesini ziyaret etti.