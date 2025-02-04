Özgür Özel: Deprem Yargılamaları Fiyasko, Adalet Beklentisi Sürekli Artıyor

Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Ciddi Eleştirilerde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Depremin ardından yapılan yargılamaları "fiyasko" olarak nitelendiren Özel, "2 bin 31 soruşturma var. Her 100 sorumludan 97'si hakkında karar verilmemiştir. Her 100 aileden 97'sinin adalet beklentisi devam etmektedir." dedi.

Bağımsız Milletvekillerinin CHP'ye Katılımı

Toplantıda, CHP'ye katılan bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Mehmet Salih Uzun'un rozetleri takıldı. Özel, Enginyurt ve Uzun'un geçmişteki siyasi tecrübelerine rağmen CHP'ye katılımının hayırlı olmasını diledi.

Mehmet Salih Uzun: "Birlikte Mücadele Zamanı"

Konuşmasında 35 yıllık siyasi geçmişini vurgulayan Uzun, "Bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye geçmeye gelmedim. Bugün yapılacak tek şey, birleşme, birlikte direnme, birlikte mücadele." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet fikrini ön planda tutan Uzun, CHP'nin tarihi bir görevi olduğunu belirtti.

Cemal Enginyurt: "Geçmişle Hesaplaştık"

Enginyurt ise geçmişteki eleştirileri hatırlatarak, "Helalleştik, helalleşemeyenlere soruyorum, siz helalleştiniz mi?" diyerek, geçmiş yaraların kapatılması gerektiğine dikkat çekti. CHP'ye, milletin son kalesi olarak geldiklerini ifade etti.

Kartalkaya'daki Otel Faciası ve Yargılamalar

Özel, Kartalkaya'daki otel faciasının ardından sorumluların belirlenmemesini eleştirerek, "Ortada hiçbir rapor yok." dedi. Adalet Bakanlığının resmi raporunu kabul etmeyen tahkiklerin yürütüldüğüne dikkat çekti. "14 gündür tutuklamalar yapılıyor ama tutuklamaların arkasında bir bilirkişi raporu yok." ifadesini kullandı.

Meclis'in Rolü ve Araştırma Komisyonu Talebi

Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin facianın araştırılması için bir komisyon kurması gerektiğini vurguladı. "Bu işin yerelde değil, daha yukarıda sorumluları var." diyerek, Kültür ve Turizm Bakanına sorulacak çok sayıdaki sorunun olduğunu belirtti.

Deprem Bölgesine Ziyaret Planı

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'a ziyaret gerçekleştireceklerini duyuran Özel, depremin yaralarını sarmak amacıyla CHP grubu olarak çalışmalar yapacaklarını açıkladı.