Özgür Özel: Emeklilere Seyyanen Zam İçin Meclis'te Mücadele Veriyoruz

Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilere seyyanen zam verilmesi için hazırladıkları kanun teklifini duyurdu. Özel, "Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zammı gündeme getireceğiz" şeklinde ifade etti.

Ayrıca, asgari ücrete ara zam için de temasların sürdüğünü belirten Özel, ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Emekli maaşlarının yetersizliğine vurgu yaparak, "Emekli maaşları 14 bin 500 gibi bir sefalet maaşıyla geçiniyor. Seyyanen zammı mutlaka yapmalıyız" dedi.

Geçim Sıkıntısı ve Asgari Ücret Üzerine Eleştiriler

Özel, asgari ücretin enflasyon karşısındaki durumunu eleştirerek, "Asgari ücret 35 bin lira olması gerekirken sadece 22 bin lira olarak belirlendi. Her asgari ücretlinin cebinden en az 8 bin lira çalındı" dedi.

Asgari ücretin 5 aylık enflasyon oranına göre alım gücünün 19 bin liraya düştüğünü savunan Özel, durumu kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

Yaz Acıları ve Ekonomik Eylemler

Özgür Özel, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Meclis grubunun geniş bir mücadele vereceğini dile getirdi.

Özel, konuşmasında too:

"Yazın sıcak geçeceğini, mücadele içinde olacağımızı söylüyorlar. Ekmek alacak duruma gelemeyenlere, evladının ihtiyaçlarını karşılayamayanlara sesleniyoruz. Zenginlere tanınan imkanlar karşısında ezilen bütün işçileri ve memurları mücadeleye davet ediyorum."

Akaryakıt Zamlarının Etkisi

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın herkesin hayatını olumsuz etkilediğini belirten Özel, "Benzin ve mazota zam geldiğinde her şeye zam gelir, dolayısıyla bu durum geçim zorluğu yaratarak halkı etkiler" şeklinde konuştu.

Özel, asgari ücretle kaç çeyrek altın alındığını gösteren tablolar paylaşarak, bu yıl asgari ücretin 3 çeyrek altına düştüğünü vurguladı.

Sonuç olarak, Özgür Özel, hem emeklilere seyyanen zam hem de asgari ücrete ara zam mücadelesini sürdüreceklerini ve bu konularda halkın desteğini alacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Toplantıya CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır (solda) ve Gökhan Günaydın'da (ortada) katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Toplantıya CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır (solda) ve Gökhan Günaydın'da (ortada) katıldı.