Özgür Özel, En Düşük Emekli Aylığını Hedef Aldı: Sefalet Maaşına Karşı Duracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemeyi eleştirerek; 'Sefalet maaşına karşı çıkacağız' dedi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:08
Özgür Özel, En Düşük Emekli Aylığını Hedef Aldı: Sefalet Maaşına Karşı Duracağız

Özgür Özel, Sefalet Maaşına Karşı Çıkacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, en düşük emekli aylığının artırılması için önerilen düzenlemeye sert eleştirilerde bulundu. 'Bu sefalet maaşına karşı çıkacağız' diyen Özel, hem Meclis’in hem de emeklilerin onuru adına mücadele edeceklerini vurguladı.

Gündem Kumpas Üzerine Yoğunlaşıyor

Konuşmasında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Özgür Özel, bu sürecin bir kumpas olduğunu ifade etti. Akpolat’ın haksız yere hedef alındığını söyleyen Özel, İstanbul'daki CHP'li belediye başkanlarının Grup Toplantısı'nın Beşiktaş’ta yapılmasını önerdiğini aktardı.

Ekonomik Sorunlara Dikkat Çekti

Özel, artan köprü, otoyol ve yüksek hızlı tren bilet ücretleri ile asgari ücrete yapılan %30’luk zammın vatandaşlar üzerindeki etkisini de dile getirerek, bu durumu eleştirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 21 yıl önceki pazar alışverişi ile örnek vererek eleştirdi. 'Var mısın, 21 yıl önceki fileyi ben tutayım sen doldur' ifadesini kullanan Özel, bu alanda hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Vergi Uygulamalarına Tepki

Türkiye’deki büyük şirketlerin vergi ödememesi ve bu durumun emekliler için kaynakların nasıl kullanılacağına yönelik eleştirilerde bulunan Özel, engelli maaşları hakkında da kamuoyunun dikkatini çekti. 'Bu sefalet parasını yaşlımıza, engellimize reva görmeye utanmıyorlar' diyerek mevcut durumu kınadı.

Kanun Teklifi ve Torba Yasa

Özgür Özel, TBMM’de görüşülecek olan en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemenin torba kanun teklifi içerisine yerleştirildiğini hatırlattı. Bu durumun Meclis’in onuruyla bağdaştığını düşünmediğini belirten Özel, 'Millete karşı kumpas kurulmaz' diyerek sözlerini tamamladı.

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