Özgür Özel: En Düşük Emekli Maaşı İçin Geçen Yıldan Daha Fazlasını Yapacağız

Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 14 bin 469 lira olarak açıklanan en düşük emekli maaşına güçlü bir tepki göstererek, geçen yıl yaptıklarından daha fazlasını yapacağını vurguladı.

Emekli Maaşına Yönelik Eleştiriler

Özel, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ı kürsüye davet ederken, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatını hatırlatıp, onun mirasını yaşatmak gerektiğine dikkat çekti.

Kasap’a hoş geldin diyerek sarılan Özel, Manisa, Erzurum, Kars ve Ardahan’ı ziyaret ederek, vatandaşların yaşadığı sorunları dinlediğini ifade etti. Özellikle Kars ve Ardahan’da yaşayan insanlarla yaptığı görüşmelerde doğal gaz faturalarının 5-6 bin lirayı bulduğuna dikkat çekti.

Doğal Gaz İndirimi Önerisi

Özel, kışın zorlu geçtiği bu bölgelerde %50 doğal gaz indirimi talep ettiklerini belirtirken hayvancılık konusundaki sorunlara da değindi. Et ithalatı ve yem fiyatları ile ilgili olarak bölgede ciddi şikayetler olduğunu ifade etti.

SGK Borçları Üzerine Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ye olan borçlarıyla ilgili ifadelerine yanıt veren Özel, SGK'nin toplam alacağının 270 ton altına karşılık geldiğini ve bunun 30 tonunun belediyelerden, 240 tonunun ise özel şirketlerden olduğunu açıkladı.

Özel, belediyelerden kaynaklı borçların yaklaşık bir kamyon altını bulduğunu ve bu borçların bir kısmının AK Parti döneminden kaynaklandığını belirterek, “9 kamyon altını çek SGK'nin önüne” ifadesini kullandı.

Emekli Maaşındaki Artışa Tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın en düşük emekli maaşının 14 bin 469 lira olarak belirlenmesine yönelik açıklamalarını eleştiren Özel, bunun için yasal bir düzenlemenin gerekli olduğunu savundu. Emeklilere, “Geçen yıl ne yaptıysak daha fazlasını yapacağız” diyerek seslendi.

Özel, emeklilere çağrıda bulunarak, “Bu iktidar hak etti, artık sarı kartı değil, kırmızı kartı alınlarına çakacağız” ifadelerini kullandı.

(Sürecek)