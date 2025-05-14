Özgür Özel: Engelli Dostu Yerel Yönetim İçin El Birliği İle Çözüm Geliştirelim

CHP'den Yerel Yönetimler İçin Önemli Çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisine destek verirken, daha etkin bir yerel yönetim sistemi için ortak aklın önemini vurguladı. Öncelikli olarak, hükümetin bu yasanın hayata geçirilmesi için AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili ve diğer partilerin ortak görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.

Engelli Dostu Projelerin Tanıtımı

Toplantıda, Esatpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen projelerin önemine de değinen Özel, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun hizmet mekanlarına kırmızı bayrak verme projesinin burada başlatıldığını açıkladı. Özel, “Bu projeyle birlikte engelli dostu hizmet mekanları daha görünür hale gelecek,” dedi.

Geçmişte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından başlatılan projelere atıfta bulunan Özel, “Bu bayrağı gördüğünüzde engelli bireylerin önünde mekansal bir engel olmayacak,” şeklinde konuştu. Ayrıca, bayrağın görme engellilere ulaştırılması için gerekli çalışmaların da başlatılacağını sözlerine ekledi.

Engelli Hakları Hala Yetersiz

Türkiye'deki engelli sayısının güncel verilerle 10 milyonu aştığını belirten Özel, engelli bireylerin sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda hâlâ yetersiz haklara sahip olduğunu ifade etti. “Bu durumun artık değişmesi gerekiyor,” ifadesini de kullandı.

Demokrasi ve Özgürlük Mesajı

Özel, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı üzerine, “Silah bırakılacaksa eyvallah, ocaklarda ateş yanmayacaksa, bununla ilgili demokrasiyi savunmakta kararlıyız,” diyerek, demokrasiye vurgu yaptı. Ayrıca, cezaevinde bulunan siyasi tutsaklar için özgürlük talebinde bulundu.

Toplantıya ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve diğer partililer ile vatandaşlar katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir'deki Esatpaşa Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi önünde düzenlenen Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir'deki Esatpaşa Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi önünde düzenlenen Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.