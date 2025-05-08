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Özgür Özel, Eski Milletvekili Ramis Topal'a Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden eski milletvekili Ramis Topal'ı ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:33
Özgür Özel, Eski Milletvekili Ramis Topal'a Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden eski CHP milletvekili Ramis Topal'ı ziyaret ederek, onun acısına ortak oldu. Önceki gün gerçekleştirilen ziyarette, Özel, Topal’a başsağlığı diledi.

CHP’den yapılan resmi açıklamada, Özel’in ziyaretinin amacı, 24. Dönem Amasya Milletvekili olan Topal’ın ailesine destek olmak olduğu vurgulandı. Bu anlamlı ziyaret, CHP’nin dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden eski CHP milletvekili Ramis Topal'a taziye...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden eski CHP milletvekili Ramis Topal'a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden eski CHP milletvekili Ramis Topal'a taziye...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden eski CHP milletvekili Ramis Topal'a taziye ziyaretinde bulundu.

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