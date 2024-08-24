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Özgür Özel, Gaziantep'te Antep Fıstığı'nın Geleceğini Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Antep fıstığının ihracatına ve katma değerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 20:04
Özgür Özel, Gaziantep'te Antep Fıstığı'nın Geleceğini Değerlendirdi

Özgür Özel, Gaziantep’te Fıstık Üretimini Destekleme Çağrısı Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te düzenlenen mitingde Antep fıstığına katma değer kazandırmanın önemine değindi. Fıstığın ihracatının artırılması gerektiğinin altını çizen Özel, kentte bulunduktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tarımın Stratejik Önemi

Özel, Türkiye’de tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirterek, toprağın vatan ve tarımın ekmek olduğunu ifade etti. Burdur'da yaptığı bir ziyaret sırasında taze fasulyenin fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir örnek veren Özel, tarladan pazara kadar olan fiyat artışlarının nedenlerini sorguladı.

Fıstık Üretiminde Ciddi Sorunlar Var

Bölgenin Türkiye'deki Antep fıstığı üretiminin %75’ini gerçekleştirdiğine vurgu yapan Özel, dünyadaki toplam fıstık üretiminin %12'sinin buradan geldiğini belirtti. Fıstık üretiminin emek, sabır ve alın teri gerektirdiğini vurguladı.

Eleştiriden Öte Çözüm Önerileri

CHP'nin sadece eleştirilerde bulunan bir parti olmadığını belirten Özel, sorunları gören ve çözümler sunan bir siyasi oluşum olduklarını ifade etti. Artan sıcaklıklar nedeniyle fıstık veriminin düştüğünü kaydeden Özel, bunun sorunlarının çözümü için hızlı projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Geleceğe Dönük Öneriler

Özel, Antep fıstığına katma değer kazandırılması, ihracatın artırılması ve katma değerli ürünler üretilerek büyük gelir elde edilmesi için yollar aranması gerektiğini belirtti.

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