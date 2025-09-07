Özgür Özel Gaziantep'te Nikah Şahitliği Yaptı

DOLAR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Melih Meriç'in oğlu Asım Mert Meriç ile Fatma Deniz Yılmazkaya'nın nikah şahitliğini yapıp, anmaya katıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 00:09
CHP lideri hem düğün hem anma töreninde hazır bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlu Asım Mert Meriç ile önceki dönem milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın kızı Fatma Deniz Yılmazkaya çiftinin Gaziantep'teki nikah törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Özel, gençlere mutluluklar diledi.

Öte yandan Özel, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun babası Mehmet Reisoğlu'nun vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla düzenlenen anma törenine de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlu Asım Mert Meriç ile önceki dönem milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın kızı Fatma Deniz Yılmazkaya çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

