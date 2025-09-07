Özgür Özel Gaziantep'te Nikah Şahitliği Yaptı
CHP lideri hem düğün hem anma töreninde hazır bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlu Asım Mert Meriç ile önceki dönem milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın kızı Fatma Deniz Yılmazkaya çiftinin Gaziantep'teki nikah törenine katıldı.
Çiftin nikah şahitliğini yapan Özel, gençlere mutluluklar diledi.
Öte yandan Özel, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun babası Mehmet Reisoğlu'nun vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla düzenlenen anma törenine de katıldı.
