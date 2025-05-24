Özgür Özel: Gazze'deki Katliamlar Karşısında Sesimizi Yükseltmeliyiz

Özgür Özel'in Tehdidi: Gazze’de 50 Bin Filistinli Öldürüldü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti. Özel, "Dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinde 370 civciv aynı anda bilinmedik bir sebepten ölse, o ülkede yönetenler hemen alarma geçer. Hemen yanı başımızda 370 kadın ve bebek öldü. Bunu en yüksek sesle dile getirmemiz gerekiyor," dedi.

İstanbul’da Sosyalist Enternasyonal’in Buluşması

Toplantıda İstanbul’da dünya genelinden gelen misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, Sosyalist Enternasyonal'i dünyanın en büyük ailesi olarak nitelendirdi.

Neoliberal Ekonomi ve Artan Eşitsizlikler

Konuşmasında, dünyanın ekonomik eşitsizliklerini eleştiren Özel, "Neoliberal ekonomik anlayışlar milletler ve sınıflar arasındaki eşitsizlikleri artırdı. Bir tarafta dönmeyen bir tüketim toplumu, diğer tarafta yoksulluk ve açlık," ifadelerini kullandı.

Özel’den Gazze Çağrısı

Her geçen gün artan çatışmaların ortasında, Gazze'de 50 bin civarında Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktaran Özel, bu duruma dikkat çekti. "Bir hafta içinde 370 kişi öldürüldü. Bu konuda herkesin sesini yükseltmesi lazım," vurgusu yaptı.

Filistin Devleti İçin Çözüm Önerisi

Özel, Filistin konusundaki çözüm önerisini ise şöyle açıkladı: "1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalıdır. Birleşmiş Milletler kararlarını sahiplenmeye devam etmeliyiz."

Demokratik Türkiye Vurgusu

Özel, Türkiye'de terörsüz bir gelecek hedeflediklerini belirterek, "Terörsüz ve demokratik Türkiye" talebini destekleyeceklerini bildirdi. "Ülkemizi Avrupa Birliği'nin tam üyesi yapmak için mücadele veriyoruz," şeklinde konuştu.

İstanbul Sözleşmesi'ne Dönüş Vurgusu

Özel, iktidara geldikleri takdirde, ilk ay içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını da ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuşma yaptı.