Özgür Özel grup toplantısında konuştu: “Kayyum kararı halkın iradesine saygısızlık”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grup toplantısında söz aldı. Gündemdeki olayları değerlendiren Özel, Devlet Bahçeli’nin kendisi ve partisi için sarf ettiği sözlere de yanıt verdi. Öte yandan İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya ise CHP’ye katıldı. Kaya’ya CHP rozetini ise Özgür Özel taktı.





Kayseri’de düşen uçakta hayatını kaybeden şehit pilotlarını anarak söze başlayan CHP lideri Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

“MHPliler artık yaka silkiyor”

“Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün kullanmış olduğu ifadeleri yazmış olan iki isimden tüm MHPliler artık yaka silkiyor. Canı sağ olsun.”

“Halkın iradesine saygısızlık”

Bu isim belediye başkanı olurken temiz kağıdı verilmiş. Şimdi bir günde kayyum atandı. Bu şekilde kayyum atama, Hakkari halkının iradesine saygısızlık yapmak demektir. Belediye Başkanı tutuklandığında, yerine belediye meclisinden bir başkası seçilir. Ama ‘siz seçemezsiniz, ben atarım’ diyor. Göreve valiyi atıyor. Milletin iradesine saygı duymayanın milletin gönlünde yeri olamaz.”

“Yaptıklarınız AYM tarafından iptal edildi”

“Tayyip Bey, yaptığını her şeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. Tam 270 sayfalık iptal metni var. Memleketin nasıl bir hukuksuzlukla yönetildiğini gösteriyor bu durum. Cumhurbaşkanlığı Sistemi kökten hukuksuzdur. Yeni anayasa istiyorsunuz. Önce var olan anayasaya uyun. Size yetki veren milletin aklıyla alay etmeyin. AYM’nin kararları herkesin dilinde.”

“Devleti sakatladılar”

“Dün akşam itibari ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kirişleri kırılmıştır, temeli kumdur. Devleti sakatladılar. Bu devleti bu hale getirenler ise AKP ve MHP’dir, onların anayasayı tanımamasıdır.”