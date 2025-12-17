DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,21%
ALTIN
5.933,36 -0,25%
BITCOIN
3.704.813,48 1,07%

Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın 3. Gün Taziyesinde Yanında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Aralık'ta vefat eden Gülşah Durbay'ın 3. gün taziyesinde ailesi ve vatandaşlarla acıyı paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:46
Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın 3. Gün Taziyesinde Yanında

Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın 3. gün taziyesinde yalnız bırakmadı

Fatih Sergi Salonu'nda yoğun katılım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Aralık'ta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı ve Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı Gülşah Durbay için düzenlenen 3. gün taziyesine katılarak Durbay ailesinin acısını paylaştı.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 14 Aralık'ta vefat eden ve 15 Aralık'ta yoğun katılımla defnedilen Gülşah Durbay için düzenlenen taziye programı, yine yoğun bir ilgi gördü.

Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen taziye programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte; Gülşah Durbay'ın babası Osman Durbay, annesi Fatma Durbay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Onur Ceylan taziyeleri kabul etti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve vatandaşlar taziye defterine duygu ve düşüncelerini yazarak taziyelerini iletti. Katılanlar, Gülşah Durbay'ın vefatından duydukları derin üzüntüyü dile getirip acıyı birlikte yaşadıklarını ifade etti.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, 14 ARALIK'TA HAYATINI KAYBEDEN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH...

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, 14 ARALIK'TA HAYATINI KAYBEDEN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY İÇİN DÜZENLENEN 3. GÜN TAZİYESİNE DE KATILARAK DURBAY AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, 14 ARALIK'TA HAYATINI KAYBEDEN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH...

İLGİLİ HABERLER

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüreğir Kreşlerinde Yerli Malı Haftası Coşkusu
2
Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kuruldu — Mustafa Armutcu Başkan
3
Bursa'da Kuyumculara Şok: 82 İşletmeye 16 milyon 400 bin lira Ceza
4
UKABDER Afrika’da Tarihi Rekor: Çad’da 9 Dev Eseri Tek Seferde Hizmete Açıyor
5
Sağlık-Sen Anaokulu Ankara'da Sağlık Profesyonellerinden Tam Not
6
Moldavalı Gelin Bartın'da İslamiyet'i Seçti
7
Gaziantep'te Jandarmadan Kumar Operasyonu: 9 Kişi Suçüstü Yakalandı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi