Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın 3. Gün Taziyesinde Yanında

Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın 3. gün taziyesinde yalnız bırakmadı

Fatih Sergi Salonu'nda yoğun katılım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Aralık'ta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı ve Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı Gülşah Durbay için düzenlenen 3. gün taziyesine katılarak Durbay ailesinin acısını paylaştı.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 14 Aralık'ta vefat eden ve 15 Aralık'ta yoğun katılımla defnedilen Gülşah Durbay için düzenlenen taziye programı, yine yoğun bir ilgi gördü.

Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen taziye programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte; Gülşah Durbay'ın babası Osman Durbay, annesi Fatma Durbay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Onur Ceylan taziyeleri kabul etti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve vatandaşlar taziye defterine duygu ve düşüncelerini yazarak taziyelerini iletti. Katılanlar, Gülşah Durbay'ın vefatından duydukları derin üzüntüyü dile getirip acıyı birlikte yaşadıklarını ifade etti.

