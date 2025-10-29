Özgür Özel: İBB'nin 16'ncı Yurdu Zübeyde Hanım, Türkiye'nin 77'nci Yurdu

Özgür Özel, Zübeyde Hanım Yurdu Açılışında Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Şişli'de açtığı Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış töreninde konuştu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

CHP'nin yerel yönetim hedefi: 100 yurt, 1000 kreş

Özel, törende yaptığı konuşmada partilerinin yerel yönetim hedeflerini paylaştı ve şu ifadeyi kullandı:

"İBB, 16'ncı yurdunu açıyor ama Türkiye için 77'nci yurdumuz bu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dönemin sonuna kadar Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızla birlikte belediye başkanlarımıza verdiğimiz hedef, 100 öğrenci yurdu ve 1000 kreştir."

Daha önceki açılışlardan örnek vererek çalışmaların hızına dikkat çeken Özel, yurttaki doluluk ve kreşlerdeki gerçekleşme oranlarına işaret etti: yurtta yüzde 77, kreşlerde yüzde 78 hedefi tutturulduğunu söyledi ve geçen gün Ankara Elmadağ'da 782'nci kreşin açıldığını hatırlattı.

Açılış günü ve öğrencilerle sohbet

Özel, tören öncesi günün programını anlattı ve şunları aktardı: "Şimdi de herhalde 29 Ekim'de yapılabilecek en iyi açılışı yapmak üzere buradayız. Burada bir yurt açıyoruz. Yetmez, bir kız öğrenci yurdu açıyoruz."

Yurtta 326 öğrencinin kalacağını belirten Özel, öğrencilerle yaptığı konuşmadan aldığı morali paylaştı ve şu sözleri dile getirdi:

"Gerçekten başkanıyla, belediye meclis üyeleriyle, yöneticileriyle İstanbul Büyükşehir'in bütün kadrolarıyla bir kez daha gurur duydum. Tabii Cumhuriyet coşkusu bir yanda, 16 belediye başkanımızın tutuklu olmasının burukluğu bir yanda buraya gelene kadar buruk bir bayram sevinci içindeydik. Ama İBB yurdunda kalan genç arkadaşlarımızla sohbet edince benim de Dilek Hanım'ın da moral bozuklukları geride kaldı. Biz de onlardan enerji bulduk, enerji aldık. Bu yurtta kalan arkadaşlara sordum. 'Nasıl yurt, iyi mi?' dedim. Hepsinin yüzü gülüyordu. Ümit ediyorum Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarında bütün gençlerin yüzleri, her açıdan onlar gibi güler ve onların yüzü güldükçe de Türkiye'nin yüzü güler."

Cumhuriyetçilik, eşitlik ve demokrasi vurgusu

Özel, Cumhuriyet fikrinin eşitlik ve itirazla bağlantısını anlatırken geçmişten bir anısını da paylaştı ve parti duruşunu özetledi:

"Yanıma Gülsün Bilgehan Hanım oturdu. Gülsün Bilgehan Hanım, İsmet İnönü'nün torunudur. Benim dedem de bahçıvan Abdullah Ağa. Bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunuyla, ikinci Cumhurbaşkanı, Garp Cephesi Kumandanı, Lozan Fatihi İsmet Paşa'nın torununu yan yana oturtup memleket yönettiren rejimin adı Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet fikri eşitlikten, hiçbir zümrenin kıymetli olmamasından, herkesin eşit olmasından doğar. Cumhuriyetçiler, bir itirazın sahipleridir. Eşitsizliğe itirazın, yoksulluğa itirazın, yasaklara itirazın, imtiyazlı zümrelere itirazın, saraya itirazın adı Cumhuriyet Halk Partisidir. Bizim öfkemiz ve mücadelemiz eşitliğe dairdir, kardeşliğe dairdir. Düşmanlığımız kimseye yoktur ama yoksulluğa düşmanızdır. Yasaklara düşmanızdır."

Özel, partisinin aydınlanma ve çağdaşlaşma eksenli yaklaşımını anlatarak Batı yönelimli demokratik modele işaret etti ve gençlere yönelik vaatlerini şöyle özetledi: "Yasaksız bir Türkiye, vizesiz bir Avrupa vadediyoruz. Avrupa Birliği'ne tam üyelik vadediyoruz."

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan: Gençlere yatırım

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da törende konuştu ve kuruluşun adının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Cumhuriyet'imizin 102. yılında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını verdiğimiz Zübeyde Hanım Kız Yurdu'nu, 16'ncı yurdumuzu açıyoruz. İstanbul’un en kıymetli arazilerini, büyük yatırımlar yaparak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz."

Konuşmaların ardından Özel, Aslan ve beraberindekiler kurdele keserek yurdun açılışını gerçekleştirdi.

