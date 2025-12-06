Özgür Özel: İlk Sandıkta Haktan ve Emekçiden Yana İktidarı Birlikte Kuracağız

CHP lideri Özgür Özel, Tandoğan mitinginde bütçe hakkı vurgusu yaparak ilk seçimde haktan, hukuktan ve emekçilerden yana bir iktidarı birlikte kurma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 18:08
Özgür Özel: İlk Sandıkta Haktan ve Emekçiden Yana İktidarı Birlikte Kuracağız

Özgür Özel: İlk Sandıkta Haktan ve Emekçiden Yana İktidarı Birlikte Kuracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen ’Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı Mitingi’ne katıldı ve bütçe hakkı, demokrasi ile ekonomik taleplere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bütçe hakkı vurgusu

Bütçe hakkı, insanlığın en önemli kazanımıdır. Bütçe hakkı öyle Meclis’te bir komisyon kurulmuş, bütçeler orada konuşulmuş, öyle bir yer değil. Bütçe Meclis’ten doğmaz, Meclis bütçe hakkından doğar

Demokrasi, hesap verme ve Meclis

Demokrasi sadece 5 yılda bir oy kullanıp vatandaşın çekildiği, onun bildiğini yaptığı, sandıkta kazanırsa geçmişini aklayıp geleceğini meşrulaştırdığı bir düzen değildir. Demokrasi, adil sandık ister, doğru bir seçim sistemi ister, ardından hakkaniyetle yönetmek ve sürekli hesap vermek ve denetlenmek ister. O yüzden birileri, ’oyu aldım, beş yıl ben bilirim. Sen beni seçtin, gerisini ben seçerim. Rektörü ben atarım, valiyi ben atarım, emniyet müdürünü, bakanı, bürokratı ben atarım. Beş yıl keyfime bakarım’ diyen bir anlayışa karşı işte madem Meclis anlamsızdır, madem bütçe hakkı artık tanınmamaktadır o zaman Meclis meydandır, meydanlardır, sokaktır

Asgari ücret ve sosyal güvenlik desteği

Özel, partilerinin asgari ücret ve esnaf desteği tekliflerini hatırlattı. 39 bin liralık asgari ücret tekliflerini ve bunu verecek esnaf için önerdikleri 10 bin 500 liralık sosyal güvenlik prim desteği teklifini ilan ettiklerini, savunduklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Emeklilerin durumu konusunda da uyarıda bulunan Özel, 8 çeyrek altınla başlayan hikayenin bugün 1,5 çeyrek altınla sürdürülmesinin sefalet noktasına işaret ettiğini belirtti.

Birlik çağrısı

Bir şey, kaybedildiği yerde bulunur. Biz, nerede kaybettiysek orada bulacağız ve önümüze gelen ilk seçim sandığında haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana, emekliden ve emekçiden yana, hepimizin ortak geleceğini kurtarmak için birlikte mücadele etmekten yana bir iktidarı birlikte kurmalıyız

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, "ÖNÜMÜZE GELEN İLK SEÇİM SANDIĞINDA HAKTAN...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, "ÖNÜMÜZE GELEN İLK SEÇİM SANDIĞINDA HAKTAN YANA, HUKUKTAN YANA, ADALETTEN YANA, EMEKLİDEN VE EMEKÇİDEN YANA, HEPİMİZİN ORTAK GELECEĞİNİ KURTARMAK İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE ETMEKTEN YANA BİR İKTİDARI BİRLİKTE KURMALIYIZ" DEDİ.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, "ÖNÜMÜZE GELEN İLK SEÇİM SANDIĞINDA HAKTAN...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Alparslan ve Serap Gündüz'ün Düğün Töreni
2
İlkadım'da Mali Disiplin: İhsan Kurnaz'tan 'Borçsuz Belediye' Sözü
3
Savaş Foto Muhabiri Nish Nalbandian Foton Muğla'da
4
Bolu'da D-100'de Üç Servis Midibüsü Çarpıştı: 11 Yaralı
5
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
6
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor
7
Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak: Her Kan Bağışı Bir Lösemili Çocuğa Hayat Verir

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi