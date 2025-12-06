Özgür Özel: İlk Sandıkta Haktan ve Emekçiden Yana İktidarı Birlikte Kuracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen ’Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı Mitingi’ne katıldı ve bütçe hakkı, demokrasi ile ekonomik taleplere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bütçe hakkı vurgusu

Bütçe hakkı, insanlığın en önemli kazanımıdır. Bütçe hakkı öyle Meclis’te bir komisyon kurulmuş, bütçeler orada konuşulmuş, öyle bir yer değil. Bütçe Meclis’ten doğmaz, Meclis bütçe hakkından doğar

Demokrasi, hesap verme ve Meclis

Demokrasi sadece 5 yılda bir oy kullanıp vatandaşın çekildiği, onun bildiğini yaptığı, sandıkta kazanırsa geçmişini aklayıp geleceğini meşrulaştırdığı bir düzen değildir. Demokrasi, adil sandık ister, doğru bir seçim sistemi ister, ardından hakkaniyetle yönetmek ve sürekli hesap vermek ve denetlenmek ister. O yüzden birileri, ’oyu aldım, beş yıl ben bilirim. Sen beni seçtin, gerisini ben seçerim. Rektörü ben atarım, valiyi ben atarım, emniyet müdürünü, bakanı, bürokratı ben atarım. Beş yıl keyfime bakarım’ diyen bir anlayışa karşı işte madem Meclis anlamsızdır, madem bütçe hakkı artık tanınmamaktadır o zaman Meclis meydandır, meydanlardır, sokaktır

Asgari ücret ve sosyal güvenlik desteği

Özel, partilerinin asgari ücret ve esnaf desteği tekliflerini hatırlattı. 39 bin liralık asgari ücret tekliflerini ve bunu verecek esnaf için önerdikleri 10 bin 500 liralık sosyal güvenlik prim desteği teklifini ilan ettiklerini, savunduklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Emeklilerin durumu konusunda da uyarıda bulunan Özel, 8 çeyrek altınla başlayan hikayenin bugün 1,5 çeyrek altınla sürdürülmesinin sefalet noktasına işaret ettiğini belirtti.

Birlik çağrısı

Bir şey, kaybedildiği yerde bulunur. Biz, nerede kaybettiysek orada bulacağız ve önümüze gelen ilk seçim sandığında haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana, emekliden ve emekçiden yana, hepimizin ortak geleceğini kurtarmak için birlikte mücadele etmekten yana bir iktidarı birlikte kurmalıyız

