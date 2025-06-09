Özgür Özel: Israel'e Hep Beraber Direneceğiz!

Özgür Özel'den Sert Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" gemisine düzenlenen saldırıyı sert bir dille eleştirdi. Özel, "Bu konuda hükümet, Sayın Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım. En sert ve en net tutumuna teşekkür edeceğim," şeklinde konuştu.

Ferdi Zeyrek için Bir Araya Geldiler

Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi sürecinin devam ettiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zeyrek ve ailesine destek vermek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının Zeyrek için yoğun bir çaba içinde olduğunu vurgulayan Özel, "Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize ve memleketimizde çok inandığımız Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinin kadrolarına her zaman emanet ettik. Bugün de öyle yapıyoruz," ifadeleriyle desteklerinin süreceğini belirtti.

Filistin'e Destek Açıklaması

İsrail'in saldırısına atıfta bulunarak, gemideki Türk vatandaşları hakkında bilgi almak istediğini belirten Özel, "Dışişleri Bakanlığının iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında şu ana kadar hangi girişimlerde bulunduğunu bilmek istiyorum. Madleen gemisine yapılan operasyondan sonra geminin konumu neresidir? İçerideki aktivistler ne durumdadır?" sorularını yöneltti.

Özel, Filistin ile dayanışma içinde olunması gerektiğinin altını çizerek, "Filistin'e bedava makarna götürmeye bile izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Artık 'mış' gibi yapmanın değil, Filistin'e sahip çıkmanın, İsrail'e haddini bildirmenin zamanıdır," dedi.

CHP Ailesi Zeyrek'in Yanında

Ziyarete gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ferdi Zeyrek'in yanında olduklarını dile getirerek, "Umut ediyoruz, inşallah Ferdi Başkanımız bu zor süreci atlatacak. Onun gençliği, enerjisi, o güzel kalbi, iyi insan özelliği bütün bu zorlukları aşacak," şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde Zeyrek'in sağlık durumu ve İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" gemisine saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde Zeyrek'in sağlık durumu ve İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" gemisine saldırısına ilişkin açıklama yaptı.