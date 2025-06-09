DOLAR
39,26 -0,2%
EURO
44,89 -0,17%
ALTIN
4.204,25 -0,19%
BITCOIN
4.328.453,57 -1,43%

Özgür Özel: Israel'e Hep Beraber Direneceğiz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yaptığı açıklamada İsrail'in Madleen gemisine saldırısını sert şekilde eleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 14:56
Özgür Özel: Israel'e Hep Beraber Direneceğiz!

Özgür Özel'den Sert Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" gemisine düzenlenen saldırıyı sert bir dille eleştirdi. Özel, "Bu konuda hükümet, Sayın Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım. En sert ve en net tutumuna teşekkür edeceğim," şeklinde konuştu.

Ferdi Zeyrek için Bir Araya Geldiler

Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi sürecinin devam ettiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zeyrek ve ailesine destek vermek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının Zeyrek için yoğun bir çaba içinde olduğunu vurgulayan Özel, "Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize ve memleketimizde çok inandığımız Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinin kadrolarına her zaman emanet ettik. Bugün de öyle yapıyoruz," ifadeleriyle desteklerinin süreceğini belirtti.

Filistin'e Destek Açıklaması

İsrail'in saldırısına atıfta bulunarak, gemideki Türk vatandaşları hakkında bilgi almak istediğini belirten Özel, "Dışişleri Bakanlığının iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında şu ana kadar hangi girişimlerde bulunduğunu bilmek istiyorum. Madleen gemisine yapılan operasyondan sonra geminin konumu neresidir? İçerideki aktivistler ne durumdadır?" sorularını yöneltti.

Özel, Filistin ile dayanışma içinde olunması gerektiğinin altını çizerek, "Filistin'e bedava makarna götürmeye bile izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Artık 'mış' gibi yapmanın değil, Filistin'e sahip çıkmanın, İsrail'e haddini bildirmenin zamanıdır," dedi.

CHP Ailesi Zeyrek'in Yanında

Ziyarete gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ferdi Zeyrek'in yanında olduklarını dile getirerek, "Umut ediyoruz, inşallah Ferdi Başkanımız bu zor süreci atlatacak. Onun gençliği, enerjisi, o güzel kalbi, iyi insan özelliği bütün bu zorlukları aşacak," şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisinin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde Zeyrek'in sağlık durumu ve İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" gemisine saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisinin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde Zeyrek'in sağlık durumu ve İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" gemisine saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Togo'da Kurban Eti Dağıtımında 21 Bin Aileye Destek Oldu
2
Tunus'tan Gazze'ye Mağrip Direniş Konvoyu Yola Çıktı
3
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Ordu'da İntihar İddiasında Kayınvalide Tutuklandı
5
İngiltere Büyükelçisi Morris, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı Ziyaret Etti
6
Özgür Özel'den İlhan Cihaner'e Taziye Ziyareti
7
Iğdır'da Öğrenciler Ermeni Katliamını Unutmadı

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

Temmuz'da Benzin, Sigara ve Alkol Fiyatlarına Yüzde 13 Zam Geliyor!

Vakıf Katılım'dan Şok Bayram İkramiyesi: Maaşların Yarısı Kadar!

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri