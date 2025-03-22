Özgür Özel: İstanbul'un İradesini Yok Sayanları Tanımıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Olumsuz Gelişmelere Karşı Kamuyu Uyardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Özel, burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'un iradesini tanımayanı, İstanbul'u yok sayanı bizim de Türkiye'de yok sayacağımızı bilin."

İmamoğlu Destekçileriyle Bir Araya Geldi

İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya gelen kalabalığa seslenen Özel, İstanbul'da demokrasiye sahip çıkmak amacıyla gelen tüm siyasi parti ve grupları selamladı. Özel, "Saraçhane'ye bir toplantı yapmaya değil eylem yapmaya geldik."

İBB'yi Kayyumdan Koruma Vurgusu

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İmamoğlu'na emanet olduğunu ve onun 5 yıl boyunca İstanbul'a hizmet ettiğini hatırlatarak, "Bu binaya kayyum atayıp gençleri atıp kendi gençlik kollarını, yandaşlarını yerleştirmek istiyorlar."

Emniyet Teşkilatına Eleştiri

Özgür Özel, İstanbul Emniyet Müdürü'ne seslenerek, "Buraya gelen bir kişinin burnu kanamamışken, biber gazıyla tahrik edersen sorumlu sen olursun.""1,5 saat yürümeden bu meydana girmek olanaksızdı."

Darbe ve Demokrasi Mesajı

15 Temmuz gecesinde CHP'lilerin darbenin karşısında durduğunu belirten Özel, "Gerçek demokratlarız. Erdoğan şimdi 19 Mart darbesine kalkışıyor."

CHP'nin Geleceği İçin Olağanüstü Kurultay

Özel, CHP Genel Başkanlığı sıfatıyla "15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldım."

İmamoğlu Ailesinin Yanındaydılar

Saraçhane'deki buluşmaya, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda destekçi katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından 3 gündür bulunduğu Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından 3 gündür bulunduğu Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.