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Özgür Özel: İstanbulluların İradesine Sahip Çıkıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarına karşı partililere destek verdi ve iddiaları eleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 22:24
Özgür Özel: İstanbulluların İradesine Sahip Çıkıyoruz

Özgür Özel İstanbul'daki Partililere Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde partililere hitap ederek, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan belediye başkanlarına destek verdi.

Gaziosmanpaşa'da Destek Ziyareti

Özel, ilk olarak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye destek amacıyla belediye binasına gitti. Burada yaptığı konuşmada Bahçetepe'nin geçmişine vurgu yaparak, "Bahçetepe, sizlerin güveni ve partimizin takdiriyle adaylaşan, 'Gaziosmanpaşa'yı da CHP mi kazanacak?' diye küçümseyenlerin göz ardı ettiği bir gerçektir" dedi.

Özel, yolsuzluk soruşturmalarında bahsedilen gizli kasayla ilgili, "Kasadan çıkan şey, belediyenin mührü ile eski dönem bilgisayar kayıtlarının bulunduğu harddisk. Bir lira para yok. Yazıklar olsun bu iftiracılara" ifadelerini kullandı.

Avcılar ve Büyükçekmece'de Durum Değerlendirmesi

Daha sonra Avcılar Belediyesi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için destek mesajı verdi. "Çaykara, CHP'ye genç yaşta katılan ve partimizi temsil eden dürüst bir kardeşimdir" diye ekledi.

Büyükçekmece'deki mitingde ise, İstanbul'daki yolsuzluk iddialarının sadece CHP dönemine odaklandığını belirten Özel, "Savcının her gün yeni bir dalgayla bizleri direnç testine sokmaya çalıştığı ortada" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş Tehditlere Karşı Çıkıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan belediye başkanlarının avukatlarıyla olumsuz koşullarda görüşmeye çalıştıklarını vurguladı. Özçağdaş, koşulların düzeltilmesi için Adalet ve İçişleri bakanlıklarına çağrıda bulundu.

Bütün bu gelişmeler, CHP'nin İstanbul'daki siyasi mücadelesinin ne denli yoğun olduğunu gösteriyor ve partinin dayanışma mesajları dikkat çekiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e destek için belediye binasına geldi. Özel, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

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