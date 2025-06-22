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Özgür Özel: 'Kale siyaseti sona erdi, Tekirdağ milletin kalasıdır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ mitinginde kalıntı siyasetine son verildiğini, milletin iradesine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 22:16
Özgür Özel: 'Kale siyaseti sona erdi, Tekirdağ milletin kalasıdır'

Özgür Özel, Tekirdağ'da Miting Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tekirdağ'da düzenlediği mitingde önemli açıklamalarda bulundu. 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla gerçekleşen mitingde, Türkiye genelinde 'kale siyaseti'nin sona erdiği mesajını verdi.

Milletin Kalesi: Tekirdağ

Özel, mitingde yaptığı konuşmada, “Türkiye'de onun kalesi, bunun kalesi siyaseti son bulmuştur. Yozgat da Van da İzmir de Mersin de Konya da Tekirdağ da kimsenin değil, milletin kalesidir artık.” diyerek, halkın iradesine vurgu yaptı.

Hükümeti Eleştirdi

Özel, hükümeti eleştirerek, “Demokrasi, kimin iktidara geldiğinde ne yaptığına göre şekillenen, belirlenen bir rejim değildir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Tekirdağ’a yeterli desteğin verilmediğini öne sürerek, “Tekirdağ, geçen sene tam 75 milyar lira vergi ödedi. Ama aynı yıl bu iktidar Tekirdağ'a sadece 17 milyar liralık ödenek ayırdı.” dedi.

Tarım Politikalarına Dikkat Çekti

Hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarını eleştiren Özel, “Türkiye geriliyor.” diyerek, çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Emekli ve asgari ücretlilere zam yapılması gerektiğini de ifade etti.

Dış Politika Üzerine Açıklamalar

Özel, hükümetin dış politikasına da eleştirilerde bulunarak, “Amerika’nın gelip de müdahale ettiği hiçbir ülkeye istikrar gelmedi.” şeklinde konuştu. Ayrıca, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını vurguladı ve Kudüs’te yaşanan çatışmalara dikkat çekti.

İmamoğlu'na Destek

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösteren Özel, “94 gündür kanıt bulunamadı.” diyerek, İmamoğlu'nun milletin takdiriyle cumhurbaşkanı olacağına inandığını belirtti.

Mitingde, CHP Tekirdağ İl Başkanı Levent Gündoğdu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve çiftçi Ender Çeşme de kısa konuşmalar yaptılar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor"...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingine katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor"...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingine katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.

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