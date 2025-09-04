Özgür Özel: Kayyum Tehdidine Rağmen CHP Yoluna Kararlılıkla Devam Edecek

Kuruluş Haftası ve Sergi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş haftası kapsamında Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında, partinin tarihsel bağlarını ve gelecek hedeflerini anlattı. Özel, 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi ile partisinin resmi kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 arasının CHP için önemine dikkat çekti ve bu dönemin kuruluş haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Kuruluş haftası etkinlikleri çerçevesinde CHP Genel Merkezi'ndeki Bellek Müzesi'nde "CHP Programları Sergisi"nin açıldığını bildiren Özel, serginin 29 Ekim'e kadar ziyaret edilebileceğini söyledi.

Parti Programları ve Çalıştay

Özel, CHP'nin dünyanın önde gelen program partilerinden biri olduğunu vurgulayarak, 102 yıldır parti programlarında ortaya konan vizyonun Türkiye'yi dönüştüren eylemlere taşındığını ifade etti. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana parti programlarının demokratikleşme, kalkınma, adalet ve sosyal devlet ilkelerini içerdiğini belirtti.

Bugün başlayıp 9 Eylül'e kadar sürecek olan Parti Program Çalıştayı kapsamında 600'ün üzerinde katılımla her alanda yuvarlak masa toplantıları yapılacağını aktardı.

Kayyum Tepkisi ve Yargı Kararı

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Özel, iktidarın sandıkla değil baskıyla yönetme tercihinin ağır sonuçlar doğurduğunu savundu ve "Türkiye'de çok partili siyaset tehdit altındadır" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin hükmüne tepki gösteren Özel, kararı şöyle değerlendirdi: "Bir siyasi partinin 2 yıl önce yaptığı, şimdi de yenisini yaptığı, mahalle seçimlerinin barış huzur içinde olduğu bir süreçte, gelecek hafta sonu bütün ilçe kongreleri bitiyorken, yeni il kongresi yapılacakken, 2 yıl önceki il kongresini bir meczup beyanıyla ortadan kaldırıp 16 milyonluk bir kentte o kenti yöneten partinin il başkanına kayyum atamak, il binasını mahkemeye vermek, kongresini iptal etmek orayı kazanan belediye başkanını hapiste tutmak, kendi korkusundan millete korku salmak için yapılan iş ve eylemler değilse nedir?"

Çağrı ve Mesaj

Partisinin karalanmaya çalışıldığını söyleyen Özel, ülkeyi aydınlık ve temiz yarınlara davet etti. Bu haftaki program adımını "iktidar yürüyüşünün adımı" olarak nitelendiren Özel, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "İsterse bütün il yönetimlerine kayyum atasınlar. İsterse CHP'ye kayyum atasınlar. İsterse kendileri gibi olacak bir CHP için her türlü siyasi mühendislik için çaba harcasınlar. 100 yıl önceki inanç, kararlılık ve ruhla, birbirimize olan güvenle ve sevgiyle, büyük cesaretle yolumuzda yürüyeceğiz."

Özel, vatandaşları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyle birlikte "aydınlık, müreffeh, zengin, güçlü ve mutlu yarınlara" yürümeye davet etti. Konuşmanın ardından Özel, partililer ve basın mensuplarıyla birlikte CHP Programları Sergisi'ni gezdi.

