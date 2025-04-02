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Özgür Özel Maçka'da Cenaze Törenine Katılacak, Almanya'da Engellilik Zirvesi Gerçekleşecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze törenine katılacak, Aile Bakanı Göktaş ise Almanya'da etkinlik düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:00
Özgür Özel Maçka'da Cenaze Törenine Katılacak, Almanya'da Engellilik Zirvesi Gerçekleşecek

Özgür Özel ve Engellilik Zirvesi Programı

2 Nisan 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Volkan Konak'ın Maçka Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak. Tören, Trabzon'da 12.32'de gerçekleştirilecek.

Aile Bakanı'nın Almanya Programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi Resmi Açılış Programı'na katılmak üzere Berlin'i ziyaret edecek. Zirve çerçevesinde düzenlenecek olan "Herkes için Geleceğe Hazır, Kapsayıcı Altyapı İnşa Etmek -Yeni Zorluklar ve Yerel Çözümler" etkinliği kapsamında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşacak ve ardından ikili görüşmeler yapacak.

Dışişleri Bakanı'nın Temasları ve Ortadoğu Gelişmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Paris'te bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Spor Dünyasında Önemli Maçlar

Bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ve Sipay Bodrum FK, ile Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak. Maçlar sırasıyla 17.45 ve 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona ile 20.45'te İstanbullulara mücadele edecek. Ayrıca, Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finalinde Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımı ile 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Asseco Resovia ekibine konuk olacak. Maç 19.00'da başlayacak.

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