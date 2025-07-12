Özgür Özel, Malatya'da Teröre Karşı Kararlılığını Vurguladı

Özgür Özel, Malatya'daki Mitingde Terörle Mücadele Sözünü Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, parti olarak yıllardır teröre karşı durduklarını belirtti. Özel, “Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye'nin arkasındayız. Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız.” dedi.

Malatya'nın Tarihi ve Demokrasi Mücadelesi

Özel, Malatya Büyükşehir Belediye binasının arkasında gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, kentin önemli siyasetçiler yetiştirdiğini ifade etti. Özel, Malatya'nın tarih boyunca darbeler karşısında dik durduğunu vurguladı.

Özel, ana muhalefet partisi olarak 15 Temmuz gecesi vakit kaybetmeden muhataplarıyla irtibat kurduklarını belirterek, “Darbeye karşı Meclis'te hep beraber direndik çünkü biz biliyoruz ki, darbe milletin iradesini hedef alır. Kim milletin seçtiğine darbe yapıyorsa, karşısında hep birlikte durmak icap eder.” şeklinde konuştu.

Seçimlerdeki Strateji ve Malatya Mesajı

Seçimlerin ardından kabahati asla millette aramadıklarını dile getiren Özel, “Malatya'da düşük oylar aldık, ancak çalışmaya devam ettik. ‘Malatya’yı anlamalıyız, dinlemeliyiz’ dedik.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü konuşmasını hatırlatan Özel, “CHP olarak biz yine teröre karşıyız ve demokratik bir Türkiye istiyoruz.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Büyükşehir Belediye binasının arkasında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitinge katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Büyükşehir Belediye binasının arkasında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitinge katıldı. Özel, burada konuşma yaptı.