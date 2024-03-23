Özgür Özel Manisa’dan seslendi: “Beni seven arkamdan gelsin”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez memleketinde mikrofonu eline aldı. Seçim çalışmaları için halkla buluşan Özel, hemşerilerine “beni seven arkamdan gelsin” şeklinde seslendi. CHP’nin anketlerdeki üstlüğüne vurgu yapan Özel, Cumhur İttifakı’nın bu konuda “sinirli” olduğunu ileri sürdü.

“Manisa adayımız büyük mücadeleler verdi”

Özgür Özel, CHP’nin Manisa adayı Ferdi Zeyrek’in Manisa için yıllardır mücadele verdiğini ifade etti. AKP’nin ağaçları kesip otopark yapmaya çalıştığı zaman onları durduran ismin Zeyrek olduğunu belirten Özel, Zeyrek’in Manisa’nın güzelliklerini koruma konusunda kent mücadelesi verdiğini de sözlerine ekledi.

“İYİ Parti ittifakı”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu seçimde ittifak kurulmamasına rağmen, tabanın destek verebileceğine de dikkat çekti. Genel seçimlerde İYİ Parti’yi destekledikleri iki ilçeye vurgu yapan Özel, yerel seçimlerde tabandan ittifak beklentisini dile getirdi.