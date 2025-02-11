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Özgür Özel: Merkez Bankası'nın Enflasyon Hatası ve Sağlık Dilekleri

CHP lideri Özgür Özel, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini eleştirerek sağlık dilekleri ve soruşturma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:11
Özgür Özel: Merkez Bankası'nın Enflasyon Hatası ve Sağlık Dilekleri

Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, Merkez Bankası'nın tahmini enflasyonunu yüzde 21 olarak açıkladığını hatırlatarak, bu zammın bu tahmine göre yapıldığını ifade etti. Ancak, bu ay Merkez Bankası'nın enflasyonu %24 olarak düzeltmesine dikkat çekti.

Maaşlarda Düzeltilme Çağrısı

Özel, "Maaşlara, hiç olmazsa bu yüzde 3'lük enflasyonun farkını hemen vermek ve mart ayında enflasyon düzeltmesi yapmak zorundasınız," diyerek hükümete çağrıda bulundu.

Şehit Ailelerine Destek ve Hastalar için Geçmiş Olsun Dilekleri

Özel, toplantıda Şehit Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül'e CHP rozeti taktığını belirtti ve Akgül'ün kızı Çevik'in fotoğrafıyla toplantıya katıldığını aktardı. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sağlık dileklerinde bulundu.

İçişleri Bakanı'na Eleştiriler

Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangının üzerinden 21 gün geçtiğini belirterek, İçişleri Bakanı'nın hala olayla ilgili açıklama yapmadığını eleştirdi. Meclis Soruşturma Komisyonu'nun kurulması için gerekli imzaların toplanmasının önemine vurgu yaptı.

Alkollü İçecekler ve Depremzedelere Destek

Sahte içki nedeniyle 110 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Özel, bu konuda komisyon kurulmasını teklif edeceğini belirtti. Ayrıca, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depreminde, 100 depremzededen 70'inin evlerinin hala teslim edilmediğini dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konteyner kentleri gezme çağrısında bulundu.

CHP'nin İhlalcilerle İlgili Tespitleri

2023'te yapılacak yerel seçimler öncesi, CHP'nin çeşitli partilerden isimleri belediye meclis üyesi olarak gösterdiğini açıklayan Özel, cezalandırılanın 10 arkadaş değil, İstanbul'un iradesi olduğunu ifade etti.

Özelleştirmelere Karşı İşçi Destekleri

Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmesi'ndeki özelleştirilmelere karşı çıkan işçilerin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Özel, son olarak asgari ücret ve en düşük emekli maaşlarına yönelik eleştirilerde bulundu. "Bu yıl, beklenti enflasyonuna göre verildi. Ocakta enflasyon yüzde 5,3. Merkez Bankası, tahmini enflasyonu yüzde 21 açıklamıştı," diyerek hükümeti eleştirdi.

Özgür Özel, bu durumun toplumun adaletsizliğine işaret ettiğini vurguladı.

(Sürecek)

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