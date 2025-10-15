Özgür Özel Sarıyer Mitinginde: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer mitinginde İBB soruşturmalarına tepki gösterdi, ekonomik vaatler açıkladı ve Arnavutköy için uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 23:49
Özgür Özel Sarıyer Mitinginde: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor'

Özgür Özel Sarıyer Mitinginde: Millet İradesine Sahip Çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Sarıyer'de düzenlenen etkinlikte halka seslendi.

Konuşmanın ana hatları

Özel, mitingin "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirildiğini belirterek, Sarıyer ve tüm Türkiye'deki vicdanlı insanlara seslenmeye geldiklerini söyledi.

İstanbul'da CHP tarafından açılan hizmetlere vurgu yapan Özel, 160 kreş ve 18 öğrenci yurdu açıldığını hatırlattı ve CHP'nin halka hizmetin adresi olduğunu ifade etti.

Parti kimliğine dair birlik mesajı veren Özel, "Biz sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, liberal demokratların, sosyalist demokratların bir arada durabildiğini gösteren Türkiye İttifakı'yız." dedi.

Ekonomik vaadler

Özel, CHP iktidarında ilk 100 gün içinde takibe düşmüş kredi kartlarının bütün faizlerini sileceklerini ve borcun ana parasını böleceklerini açıkladı.

Çiftçilerin durumuna dikkat çeken Özel, "Bunların, tarım kredileri ile ilgili faizleri kaldıracağız, anaparalarını böleceğiz. Eksi bakiyeye düşmüş hesaplarda faizlerini sileceğiz, anaparasını böleceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerel yöneticilere yönelik soruşturmalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istenmesine değinen Özel, "Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de, Antalya'da da, Adana'da da arkadaşlarımızın uğradıkları saldırıların siyasi olduğunu, AK Parti açısından çıkar amaçlı olduğunu, arkadaşlarımızın kamuyu zarara uğratmadıklarını ve en ufak bir beytülmala el uzatmadıklarını biliyoruz." diye konuştu.

Gençlerle ilişki ve boykot listesi

Özel, bir boykot listesi ilan ettiklerini ve bu listeye üniversite kampüslerinde öğrencileri rahatsız eden bir kahve şirketinin dahil edildiğini anlattı. Şirketin, "Biz madem ki kampüslerde rahatsızlık yaratıyoruz, kampüslerdeki bütün karımızı aktaralım bir yere." teklifinde bulunduğunu aktaran Özel, bu gelirin 19 Mart darbesinin mağdur ettiği öğrencilerin burs ve yurt ihtiyaçlarına aktarılacağını söyledi. Sürecin taraflarca usulüne uygun yürütüldüğünü belirtti.

Arnavutköy uyarısı

31 Mart seçimlerine atıfta bulunan Özel, Arnavutköy'de önemli mücadele verdiklerini, ilçenin CHP açısından zorluk yaşanan yerlerden biri olduğunu anlattı. Kanal İstanbul projesiyle bağlantılı sorunlara dikkat çekerek, "Gelecek hafta konuşacağımız, neler yaptığını bildiğimiz, bütün Türkiye'nin gözlerinin önüne haftaya çarşamba bu vakitlerde sereceğimiz büyük bir rezalet var." dedi ve Arnavutköy halkını seçime davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Sarıyer'de katılımcılara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör...

İLGİLİ HABERLER

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de su krizi: Filiz Gencan'dan apartmanlara depo uyarısı
2
Meteoroloji’den yeni uyarı: “Fırtına ve sağanak etkili olacak”
3
Piaggio Aerospace, Türkiye'den İlk P.180 Avanti EVO Siparişini Aldı
4
TİKA Hama'da sağlık merkezi açtı — Ücretsiz muayene ve kadın sağlığı
5
Özgür Özel Sarıyer Mitinginde: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor'
6
17. 'İyilik Gemisi' 'Akdeniz' El-Ariş'e Yaklaştı — 900 Ton Yardım Gazze'ye
7
Düzce'de 6,3 Büyüklüğünde Deprem ve Yangın Tatbikatı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor