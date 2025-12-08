Erzurum'da Geri Dönüşüm Ustası Abdulkadir Şimşek

Atıkları sanata dönüştüren ustanın hikayesi

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Abdulkadir Şimşek, doğadan ve çevresinden topladığı atık malzemeleri adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Şimşek, bugüne kadar 500'ün üzerinde ahşap ürün ortaya çıkardı. Eserlerinin hiçbirini satmıyor; hepsini kendi atölyesinde biriktiriyor. Ürünlerine uyguladığı eskitme tekniği sayesinde ortaya çıkan ahşap oymalar, Osmanlı döneminden çıkmış birer antika görünümü sunuyor.

Atölye düzenekleri ve özgün makineler

Ustanın sadece eserleri değil, onları üretmek için kullandığı makineler de geri dönüşüm malzemelerinden tasarlanmış durumda. Hurdalardan topladığı parçalarla kendi atölye düzeneklerini kuran Şimşek, bu düzenekler arasında hidrolik sistemli dut sıkma makinesi gibi özgün makineler üretmiş. Bu makine, araba sileceği motoru ile çalışıyor ve dutun suyunun ziyan olmadan verimli biçimde kullanılmasını sağlıyor.

Kendi kendine yetme felsefesi

Abdulkadir Şimşek, kendi kendine yetmeyi yaşam felsefesi haline getirmiş. El emeği ürünlerinin yanı sıra kaşar peyniri, beyaz peynir, meyve suyu gibi birçok gıdayı da doğal yöntemlerle evinde üretiyor ve tüketiyor.

Bölge halkının ilgisi ve kültürel değer

Yaptığı her işte detay ve ustalığın izlerini taşıyan Şimşek’in hem geri dönüşüm hem de el sanatları konusundaki çalışmaları, bölge halkının büyük ilgisini çekiyor. Sanata ve doğaya değer veren ustanın atölyesi, adeta geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir kültür köşesine dönüşmüş durumda.

ERZURUM’UN TORTUM İLÇESİNE BAĞLI ŞENYURT MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 60 YAŞINDAKİ ABDULKADİR ŞİMŞEK, GERİ DÖNÜŞÜME OLAN İLGİSİ VE USTALIĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.