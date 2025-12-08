DOLAR
42,56 0%
EURO
49,65 0%
ALTIN
5.769,01 0%
BITCOIN
3.895.913,93 0%

Erzurum'da Geri Dönüşüm Ustası Abdulkadir Şimşek

Tortumlu usta Abdulkadir Şimşek, doğadan topladığı atıkları ve hurdaları kullanarak 500'ün üzerinde ahşap eser üretti; ürünlerini satmıyor, atölyesinde biriktiriyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:28
Erzurum'da Geri Dönüşüm Ustası Abdulkadir Şimşek

Erzurum'da Geri Dönüşüm Ustası Abdulkadir Şimşek

Atıkları sanata dönüştüren ustanın hikayesi

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Abdulkadir Şimşek, doğadan ve çevresinden topladığı atık malzemeleri adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Şimşek, bugüne kadar 500'ün üzerinde ahşap ürün ortaya çıkardı. Eserlerinin hiçbirini satmıyor; hepsini kendi atölyesinde biriktiriyor. Ürünlerine uyguladığı eskitme tekniği sayesinde ortaya çıkan ahşap oymalar, Osmanlı döneminden çıkmış birer antika görünümü sunuyor.

Atölye düzenekleri ve özgün makineler

Ustanın sadece eserleri değil, onları üretmek için kullandığı makineler de geri dönüşüm malzemelerinden tasarlanmış durumda. Hurdalardan topladığı parçalarla kendi atölye düzeneklerini kuran Şimşek, bu düzenekler arasında hidrolik sistemli dut sıkma makinesi gibi özgün makineler üretmiş. Bu makine, araba sileceği motoru ile çalışıyor ve dutun suyunun ziyan olmadan verimli biçimde kullanılmasını sağlıyor.

Kendi kendine yetme felsefesi

Abdulkadir Şimşek, kendi kendine yetmeyi yaşam felsefesi haline getirmiş. El emeği ürünlerinin yanı sıra kaşar peyniri, beyaz peynir, meyve suyu gibi birçok gıdayı da doğal yöntemlerle evinde üretiyor ve tüketiyor.

Bölge halkının ilgisi ve kültürel değer

Yaptığı her işte detay ve ustalığın izlerini taşıyan Şimşek’in hem geri dönüşüm hem de el sanatları konusundaki çalışmaları, bölge halkının büyük ilgisini çekiyor. Sanata ve doğaya değer veren ustanın atölyesi, adeta geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir kültür köşesine dönüşmüş durumda.

ERZURUM’UN TORTUM İLÇESİNE BAĞLI ŞENYURT MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 60 YAŞINDAKİ ABDULKADİR ŞİMŞEK...

ERZURUM’UN TORTUM İLÇESİNE BAĞLI ŞENYURT MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 60 YAŞINDAKİ ABDULKADİR ŞİMŞEK, GERİ DÖNÜŞÜME OLAN İLGİSİ VE USTALIĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.

DOĞADAN VE ÇEVRESİNDEN TOPLADIĞI ATIK MALZEMELERİ YENİDEN DEĞERLENDİREN ŞİMŞEK, ÖZELLİKLE...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Tır, Fırtınada Motosikletliye 'Rüzgar Kıran' Oldu
2
Germencik'te Temizlik Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Reyhanlı'da 10 Yaşındaki Amir Kurtarıldı — Baba: "Dayı En Ağır Cezayı Almalı"
4
Erzincan'da Kayalıklarda Mahsur Kalan 11 Keçi 3 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı
5
Başakşehir'de Kardeş Kavgası: Sopa, Kemer ve Bıçakla Yaralanma — 12 Gözaltı
6
Denizli'ye Modern Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
7
Erzurum'da Geri Dönüşüm Ustası Abdulkadir Şimşek

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi