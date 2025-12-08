DOLAR
42,56 0%
EURO
49,65 0%
ALTIN
5.769,01 0%
BITCOIN
3.895.913,93 0%

Acıpayam'da Otomobil Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün takla atan otomobili refüje çıktı; itfaiye 1 yaralıyı kurtarıp hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:27
Acıpayam'da Otomobil Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

Acıpayam'da otomobil yoldan çıktı, 1 kişi yaralandı

Kaza ve ilk müdahale

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Araç, takla atarak Alaattin Mahallesi mevkiindeki refüje savruldu ve hurdaya döndü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralının durumu

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın oluş nedeninin netleşmesi için incelemeler sürüyor.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLDAN ÇIKARAK YAN...

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLDAN ÇIKARAK YAN YATAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ. ARAÇ İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK EN YAKIN HASTANEYE SEVK EDİLDİ.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLDAN ÇIKARAK YAN...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Tır, Fırtınada Motosikletliye 'Rüzgar Kıran' Oldu
2
Germencik'te Temizlik Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Reyhanlı'da 10 Yaşındaki Amir Kurtarıldı — Baba: "Dayı En Ağır Cezayı Almalı"
4
Erzincan'da Kayalıklarda Mahsur Kalan 11 Keçi 3 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı
5
Başakşehir'de Kardeş Kavgası: Sopa, Kemer ve Bıçakla Yaralanma — 12 Gözaltı
6
Denizli'ye Modern Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
7
Erzurum'da Geri Dönüşüm Ustası Abdulkadir Şimşek

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi