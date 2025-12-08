Acıpayam'da Otomobil Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

Acıpayam'da otomobil yoldan çıktı, 1 kişi yaralandı

Kaza ve ilk müdahale

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Araç, takla atarak Alaattin Mahallesi mevkiindeki refüje savruldu ve hurdaya döndü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralının durumu

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın oluş nedeninin netleşmesi için incelemeler sürüyor.

