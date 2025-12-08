DOLAR
Erzurum'un 11 Aylık Trafik Karnesi: 1.560 Kaza, 26 Ölü

Emniyet verilerine göre Erzurum'da 2025'in ilk 11 ayında 1.560 ölümlü-yaralamalı kaza, 2.653 maddi hasarlı kaza, 26 ölü ve 2.719 yaralı kaydedildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:30
Kasım 2025 verileri ve yılın ilk 11 ayı bilançosu

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, Erzurum polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının Kasım ayında 133 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Aynı bültende yer alan ayrıntılarda, Kasım 2025'te 133 yaralamalı kaza ile birlikte 273 maddi hasarlı kazada 233 yaralı kayıtlara geçtiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklaması, bildirilen ölü sayılarının kaza yerindeki tespitleri yansıttığını vurguluyor.

Yılın ilk 11 ayında ise Erzurum'da toplam 1.560 ölümlü-yaralamalı kaza, 2.653 maddi hasarlı kaza kaydedildi; bu dönemde 26 kişi hayatını kaybederken, 2.719 kişi yaralandı.

Veriler, şehir genelinde maddi hasarlı kazaların sayıca öne çıktığını gösteriyor ve Emniyet'in aylık trafik istatistik bültenleri yol güvenliği konusunda izleme ve önlem çalışmalarının temelini oluşturuyor.

