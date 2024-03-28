Özgür Özel seçim sonucu tahminlerini paylaştı: “5 büyükşehir daha geliyor”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere sayılı günler kala, seçim sonuçlarına dair tahminlerini açıkladı. Özgür Özel “Şu an 11 büyükşehir bizde, biz bu seçimde buna 5 büyükşehir daha ekleyeceğiz” ifadelerinde bulundu. Özel, “Bursa, Balıkesir, Denizli ve Manisa’yı alabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

CHP lideri Özel, 11 büyükşehrin yanı sıra 5 yeni büyükşehirde de kazanmayı beklediklerini ifade ettikten sonra “ Giresun’u ve Sinop’u da kazanacağız. Trabzon merkez, Afyon ve Uşak’ta da kazanma şansımız var. Kütahya’da sürpriz olabilir” şeklinde konuştu.

“Her yeni anket öncekinden iyi”

İstanbul Büyükşehir Başkanlığı yarışı için de görüşlerini dile getiren Özgür Özel, “her yeni anket öncekinden daha iyi geliyor. Ekrem Başkan hep yukarıya doğru gidiyor. Seçim günü farkın daha da artacağını düşünüyorum” dedi.

CHP Lideri Özel, seçim günü için gereken güvenlik önlemlerini aldıklarını ve tedbirli olduklarını da sözlerine ekledi.