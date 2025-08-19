Özgür Özel: Sındırgı hızla afet bölgesi ilan edilmeli

Sındırgı ziyareti ve afet bölgesi çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir'in Sındırgı ilçesini ziyaret etti. Özel, ilçenin hızla afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özel, Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, ilçe merkezinde yıkılan 4 katlı binanın bulunduğu yerde basın mensuplarına açıklama yaptı. Ziyaretin amacını hem "geçmiş olsun" dilemek hem de Sındırgı'nın ihtiyaçlarının görünür kılınması olarak açıkladı.

Özel, bölge halkının beklentisini aktararak şunları kaydetti: "Buranın hızla afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Bu da Sayın Erdoğan'ın atacağı bir imzaya bakıyor, bunu yapması lazım. Yapılmadığı takdirde kent büyük bir ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacak. Afet bölgesi olduğunda kredilerin ve bazı borçların ertelenmesi, faizlerin silinmesi, kente yatırımı çekecek. Önemli cazibelerin ve teşviklerin ortaya konması söz konusu olacak. Bunu bekliyoruz. Biz bunu buradan bir kez daha dillendirmek istiyoruz."

Özel, Sındırgı'nın yaralarını sarmak için hızlıca destek veren yerel yönetimlere, belediyelere, AFAD İl Müdürlüğüne ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Basın toplantısında, Aydın mitingindeki konuşmalarına ilişkin olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması sorulunca Özel, kimseye "kiralık katil" demediğini belirtti. Özel, "Burada Sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor da şöyle yapıyor, 'Özgür'üm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla' diyor." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanmasına ilişkin soruya ise Özel şu değerlendirmeyi yaptı: "Beyoğlu'nda yaptığı bir iş, bir ihale, bir hizmet, bir bilmem neden değil, geçmişte Beşiktaş Belediyesi Beltaş'ta yönetimde görev almış. İftiracının bir tanesi Beşiktaş'a (Beşiktaş Belediyesine) kara çalarken, ucu buraya da gelmiş, onun adını da geçirmişler. Niye geçiriyorlar? Efendim, acaba biz Beyoğlu Belediyesinde bir kaptıkaçtı yapabilir miyiz, bir siyasi yankesicilik yapabilir miyiz? Belediyede belediye meclisinin sayıları birbirine denk, hastası var, dışarıda olanı var. 'Orada bir kumpas çevirebilir miyiz?' diye tenezzül meselesi. Arkadaşımızın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağını, 3 evladı var, onlara kavuşacağını, Beyoğlu'nun bütün evlatlarına sahip çıkıyorlar ve Beyoğlu'nun bütün evlatlarına, çocuklarına, İnan ağabeylerine kavuşacağını ümit ediyorum. Yapılan işler siyasidir. Zaten her ölçümde bu işin hukuki değil, bir siyasi değerlendirme olduğu noktasında vatandaş biraz daha fazla ikna oluyor."

Özel, sarsıntılar nedeniyle Kocahan Parkı ile Öğretmenevi önünde kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti. Ardından kırsal Kertil Mahallesi'ne giderek, depremde evi zarar gördüğü için kurulan konteynerlerde kalan vatandaşlarla görüştü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkımın yaşandığı bölgede gazetecilere açıklamalarda bulundu.