Özgür Özel, Tutuklu İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: 'Korkmayan Aslanlarla Görüştüm'

Sosyal Adalet İçin Dayanışma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu ile birlikte ilçe belediye başkanları Resul Emre Şahan, Murat Çalık ve gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’la görüştüğünü açıkladı.

Adaletin Yerini Bulmasını Bekliyoruz

Özel, yaptığı açıklamalarda, "Ben içeride, başları dik, alınları açık... kendileriyle, aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla gurur duyan ve korkmayan aslanlarla görüştüm" diyerek dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Ülkeyi yönetenlerin baskılarından dolayı utandığını dile getiren Özel, bulundukları durumun adaletsizlik ve haksızlık olduğunu vurguladı.

“Onlar bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar. Ekrem İmamoğlu’nu yenemedim, yenemiyorum, o zaman ondan kurtulacağım düşüncesiyle hareket ediyorlar” şeklinde konuşan Özel, Türkiye'nin bu süreçte dünyanın gözünde adaletsizliğe karşı durduğunu belirtti.

Halkın İradesine Saygı

CHP Genel Başkanı, 15 Temmuz darbe girişiminde halkın iradesine sahip çıkanların, yine sandıkla değişen iktidarları desteklediğini hatırlatarak, mevcut durumun da tam anlamıyla bu iradeye sahip çıkmak olduğunu dile getirdi.

Özel, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere ve kadınların seçme ve seçilme haklarına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. 96 yaşındaki bir kadının merdivenleri tırmanarak İmamoğlu’na destek vermesinin bu hassasiyetin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bayramda Birliktelik Mesajı

Özel, bu bayramda AK Parti ve MHP seçmenleriyle bayramlaşmayacaklarını belirterek, "CHP olarak 16 muhalefet partisiyle bayramlaştık, iktidarın kumpaslarıyla bayramlaşmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.