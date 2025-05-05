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Özgür Özel ve Marc Cools, Yerel Yönetimlerde İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 12:02
Özgür Özel ve Marc Cools, Yerel Yönetimlerde İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, yerel yönetim politikaları ve uluslararası iş birliği konularında dikkat çekici bir platform sağladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, genel merkezdeki görüşme sırasında Özgür Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de eşlik etti.

Bu görüşme, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve demokratik değerlerin korunmasına yönelik uluslararası iş birliği açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ile bir araya geldi.

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