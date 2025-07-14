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Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 13:22
Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti. Bu önemli görüşme, Yargıtay binasında gerçekleşti.

Özel ve beraberindeki heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk ile yaklaşık bir buçuk saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Özel, Yargıtay binasından ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretin ardından Özel, Yargıtay binasından ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretin ardından Özel, Yargıtay binasından ayrıldı.

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