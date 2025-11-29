Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, bin 333 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi. Kurultay 30 Kasım'da PM ve YDK seçimleriyle tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 21:30
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP 39. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi. Kurultayın ikinci gününde genel başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından hesap raporları, çalışma raporları ve Kurultay Sonuç Bildirgesi delegelere sunuldu. Görüşlerin alınmasının ardından raporlar ve bildirge oy birliğiyle kabul edildi.

Oy verme ve sonuç

Genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı; ilk oyu Özgür Özel kullandı. İki saat süren oy verme işleminin ardından sayımlar tamamlandı ve tek aday olan Özgür Özel, bin 333 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.

Özgür Özel'in değerlendirmesi

Şimdi de sonuçlar açıklandı. 2 milyon üyenin önüne sandığı koyduk. Mahalleden ilçe delegelerini seçtiler. İlçe delegeleri ili seçti. İl sizi seçti. Siz aynı titizlikle öyle bir iş yaptınız ki parti tarihinde bir Genel Başkan’a verilmiş en yüksek oyu vererek aslında Türkiye’ye muazzam bir mesaj verdiniz. Alınan bin 333 oyun 3’ünü bile kendime yazmıyorum. Bu sizin başarınız, sizin kararlılığınız, sizin mesajınız. Bugün başka bir sabaha uyandık. Yarın sabah bambaşka bir Türkiye’ye uyanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir olduğunu, bütün olduğunu, birbirine güvenin tam olduğunu; hedefin iktidar ve yürünen yolda da kararlılığın tam olduğunu gösterdiniz. Ben tarih önündeki sorumluluğumun farkındayım. Omzuma yüklediğiniz yükün farkındayım. Bundan sonra hiçbirimizin bundan öncesinden daha az çalışmaya hakkı yoktur. Hiçbirimiz herhangi bir sebeple yorulmaya, üşenmeye ya da olmayacak ufak tefek şeylerden birbirimizle uğraşmaya, hedeften sapmaya yeltenemeyiz. Çünkü vazife, 100 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni tekrar iktidar yapmak, ülkeyi bir kez daha kurtarmak vazifesidir.

Kurultayın son günü olan 30 Kasım'da ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçilerek Kurultay çalışmaları tamamlanacak.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 39. OLAĞAN KURULTAYI’NDA ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 39. OLAĞAN KURULTAYI’NDA ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 39. OLAĞAN KURULTAYI’NDA ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?
2
Tozaklı Köyü'ne Çok Amaçlı Düğün Salonu Törenle Açıldı
3
İnegöl'de otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı
4
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için kararlılığımız tam
5
Çorlu-Ergene Yolunda Otobüs Kazası: 9 Yaralı
6
Marco Rubio Florida'da Ukraynalı Heyetle Görüşecek
7
Eskişehir'de Kadının Türk Bayrağını Öpme Anları Yürek Isıttı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı