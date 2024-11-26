Özgür Özel, Yoksul Annelerin Kreşlerine Sahip Çıkıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kreş Destekleme Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelere ait kreşlerin yoksul annelere ait olduğunu vurgulayarak, "Onlar bizim değil, yoksul annelerin, ailelerin kreşleri. Şu ana kadar 653 kreş açmışız. Açanların alnından öpüyorum, yeni açılacak kreşleri bekliyorum. Kreşleri hızla artıracağız, asla ve asla kimseyi umutsuz bırakmayacağız." dedi.

Görevlendirme Eleştirisi

Özel, konuşmasında İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Parti ve CHP'li bazı belediyelere yönelik yapılan görevlendirmeleri eleştirerek, bu konunun bir demokrasi meselesi olduğunu belirtti. Mecliste temsil edilen 10 partinin, belediyelere yönelik görevlendirme uygulamalarının değiştirilmesi için kanun teklifi verdiğini ifade etti. "Bu mesele bir terör meselesi değil, bir demokrasi meselesidir" diyen Özel, bu uygulamanın CHP ve DEM'e yönelik bir saldırı olduğunu da sözlerine ekledi.

Cezaevi Ziyareti ve Medya Eleştirisi

Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in cezaevinde ziyaret edilmesine yönelik talep ettiklerini, ancak 28 gündür cevap alamadıklarını kaydetti. Ayrıca, Medya üzerindeki tehditler ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirerek, basının önemine vurgu yaptı.

Asgari Ücret Talepleri

Özcan, Türkiye'de işçilerin %57'sinin asgari ücret aldığını belirterek, asgari ücretin alım gücünün düştüğünü savundu. "CHP olarak asgari ücret talebimiz 30 bin lira. Bunun altında biz yokuz" diyerek, esnafa önerilerde bulundu.

Kreş Ücretleri ve Eğitim Sorunları

Özel, özel kreş ücretlerinin 20 bin lira, belediye kreş ücretlerinin ise yalnızca 1200 lira olduğunu belirtti. Kreşlerin artması gerektiğini vurgulayan Özel, "CHP'nin kreşlerine saldırıyorlar. Ama biz durmayacağız, yoksul annelerin yanında olacağız" dedi.

Son olarak, Anayasa Mahkemesi ile ilgili yaptıkları başvurunun sonucunun, belediyelerin eğitim hizmetlerini üstlenemeyeceği yönünde olduğunu belirtti. Özgür Özel, "Bu 17 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanları o karara göre işlem yapmadı" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.