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Özgür Özel, Yozgat Mitinginde CHP'nin Vizyonunu Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat mitinginde demokrasi vurgusu yaparak Türkiye'nin geleceği için iddialı hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 20:28
Özgür Özel, Yozgat Mitinginde CHP'nin Vizyonunu Açıkladı

Özgür Özel, Yozgat'ta Çiftçilerle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Yozgat'ta düzenlediği mitingde konuşarak Atatürk’ün gösterdiği yolda Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne doğru taşıma ve gerçek bir demokrasi getirme taahhüdünde bulundu. Özel, “Kaçan sermaye ve gelmeyen yatırımlar, CHP iktidarında Türkiye’ye geri dönecek” dedi.

Yozgat'ın İradesine Saygı

Yozgat'a bir çiftçiye ait traktörü kullanarak gelen Özel, mitingde yaptığı konuşmada, Yozgat'ın iradesine hem genel hem de yerel seçimlerde saygılı olduklarını vurguladı. “Yozgat’ta yüzde 4 oy aldığımız da oldu, milletvekili çıkardığımız da. Demokrasi, sandıkla gelenin sandıkla gitmesi demektir” diye belirtti.

Adaletli Bir Ekonomik Sistem Vurgusu

Özel, “CHP iktidarında sermaye daha çok kazanacak, üretim artacak” diyerek adaletli bir vergi sistemine ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Avrupa'da yoksul işçi bulunmadığını belirten Özel, asgari ücretlinin yüzünün güleceği ve emeklilerin daha iyi bir yaşam standardına kavuşacağı günlerin geleceğini ifade etti.

Çiftçilere Destek Sözleri

Özel, Türkiye’nin bazı illerinde yaşanan zirai dondan etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, çiftçi desteklerini artıracaklarını sözlerine ekledi. “Devletimiz çiftçimizin yanında olacak” dedi.

Dış Politika Eleştirisi

Özel, Türkiye’nin dış politikasının başarısız olduğunu dile getirerek, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin zayıfladığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu açıkladı. “İktidarın hamasetle yürüttüğü dış politikası iflas etmiştir. Bu durumu değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu İçin Özgürlük Talebi

Konuşmasında, hakkında yürütülen soruşturmalar nedeni ile tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim çağrısı yaptı. Partililerine, başlattıkları imza kampanyasına destek vermeleri hararetle önerdi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Özgür Özel son olarak, CHP iktidarının demokrasi ve özgürlükleri getireceğini belirterek, “Kimsenin yaşam biçimine müdahale edilmeyecek” vurgusunu yaptı. “Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı ve Çerkez'iyle bu ülkenin tüm renkleri, Türkiye’nin gücüdür” diyerek birlik mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla düzenlediği...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla düzenlediği mitinge katılmak üzere Yozgat'a geldi. Özel, bir çiftçiye ait traktörü kullanarak konvoy eşliğinde mitingin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla düzenlediği...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla düzenlediği mitinge katılmak üzere Yozgat'a geldi. Özel, bir çiftçiye ait traktörü kullanarak konvoy eşliğinde mitingin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti.

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