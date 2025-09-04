Özgür Özel Zeytinburnu'da: 'Susmayacağız, teslim olmayacağız'

CHP lideri mitingte Silivri'deki tutuklulara selam gönderdi, yargı ve kayyum uygulamalarını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Zeytinburnu'nda katılımcılara hitap etti.

Miting, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlendi. Özel, konuşmasında bugün Silivri'de tutuklu bulunan arkadaşlarını ziyaret ettiğini, oradaki belediye başkanlarının, bürokratların, suçsuz ailelerin selamlarını ve sevgilerini getirdiğini söyledi.

Özel, "Bugün bütün Türkiye'nin gözünün Zeytinburnu'nda olduğunu" dile getirerek, "Birileri vites yükseltiyor, kötülükte el yükseltiyorlar. Biz sineceğiz, siz korkacaksınız sanıyorlar. Diyorlar ki 'Biz elimizdeki mahkemelerle karar alırız, bunların yerine kayyumları atarız. CHP'yi sustururuz, sindiririz. Kendimize uygun, makbul bir muhalefet partisi tarif ederiz. Birilerini Silivri'de ezeriz, bunlar da susar.' Susmayanlara, teslim olmayanlara selam olsun." diye konuştu.

İstanbul'un iradesiyle seçilen Özgür Çelik'in burada olduğunu ve onunla, verdiği mücadeleyle, yaptığı görevle ve yüreğiyle gurur duyduğunu kaydeden Özel, "Özgür Çelik'in arkasındayız. İstanbul, arkadaşlarımız, Ekrem İmamoğlu onunla gurur duyuyor. Emekli öğretmen babası, annesi onunla gurur duyuyor. CHP onunla gurur duyuyor." dedi.

Özel, "Bugün Silivri'de 13 genç arkadaşımızın duruşması vardı. Haftalardır, aylardır 'Gençlere özgürlük' diyorduk. Onlardan 7'si bugün özgür kaldı, 6'sının 12'sinde bir duruşması daha var. O duruşmada 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile suçlanıyorlar. Tutanakta biraz önce buradaki gençlerin 'zıpla, zıpla' diye söyledikleri slogan var. Ülkenin cumhurbaşkanı kendisini eleştiren gençlerin bu sempatik eyleminden bu kadar korkuyorsa bitmiştir o cumhurbaşkanı." ifadelerini kullandı.

Özel, bugüne kadar İstanbul İl Kongresine ve kurultaya 9 kere tedbir talep edildiğini, 9 hakimin "Bu aşamada tedbir demek karar demektir, yanlış iştir" diyerek talepleri reddettiğini öne sürdü. "10'uncuyu buldular, kendi istedikleri kumpası kurdular. Türkiye'de seçim hukukunu, serbest seçimleri askıya aldılar." dedi.

Teslim olmayacaklarını vurgulayan Özel, kendilerini korkutmak, susturmak, sindirmek istediklerini ancak buna izin vermeyeceklerini belirtti: "Beni yıllardır tehdit ettiler, Meclis'te, sokakta saldırdılar, ailemi tehdit ettiler. Ama asla ve asla bir adım geri atmadık."

Özel, bir kesimin onu Ankara merkezli siyaset yapmaya çağırdığına dair eleştirilerde bulunarak meydanları terk etmeyeceklerini söyledi. "Elinizi korkak alıştırmayın, sizden korkan sizden beter olsun. Eyleme devam, mücadeleye devam. Sizi biz yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefetin sahada kalmasının önemini vurgulayan Özel, meydan çağrısı yaptı: "Cesaretiniz varsa gelin, Zeytinburnu merkezli siyaset yapın bu meydanda. Gelin Sivas'a, Bayburt'a, Konya'ya, Van'a, Antalya'ya, Trabzon'a. Biz Anadolu'dayız, Trakya'dayız, meydandayız."

Özel, "Tarih, Özgür Özel'i de Özgür Çelik'i de bir mücadeleyi sürdürenler, arkadaşlarını satmayanlar, meydanları boşaltmayanlar, mücadeleyi kazananlar olarak yazacak. Ya tarihe böyle geçeriz ya da defolup gideriz." diyerek konuşmasını tamamladı.

